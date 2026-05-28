







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、投手最高のタイトルであるサイヤング賞の獲得を目指している。ここまでは期待通りの好投を続けているが、今のままではタイトル争いのライバルたちには徐々に置いて行かれてしまうかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷は日本時間28日のコロラド・ロッキーズ戦に先発登板し、6回1失点、被安打0、四死球5、7奪三振で勝利投手に。同戦を含め、今季は9登板、5勝2敗、防御率0.82といった好成績を残している。











ただ、同メディアは「大谷は大半の先発とは異なり、5試合ごとに登板しているわけではない。その影響もあり、すでにリーグのトップ先発たちと比べて2〜3試合少ない先発数となっている。彼らほど頻繁にマウンドへ上がっていないという事実が、すでにサイヤング賞争いにおいて不利に働き始めている」と言及。



合わせて、「現時点ではフィラデルフィア・フィリーズのエースであるクリストファー・サンチェス投手が最有力候補に浮上している。特に5月に入ってからは、さらに一段階レベルを引き上げた。4先発、32イニングで無失点を継続し、許した安打は19本、与四球はわずか3つ。WHIPは驚異的な0.69を記録している。彼は昨季の投票で2位に入ったが、このレベルの投球を続けられれば、今年こそ自身の手でその栄冠をつかみ取る可能性が高い」と、現段階での最有力候補についても触れている。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】