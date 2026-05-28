アジアサッカー連盟（AFC）は28日、マレーシアのAFCハウスでAFC U20アジアカップ中国2027の予選組み合わせ抽選会を実施した。



3大会連続で3位に終わっている日本は、予選グループGに入り、イエメン、カンボジア、クウェートと対戦することが決定。予選はカンボジアで行われる。なお、第1戦はクウェート、第2戦はカンボジア、第3戦はイエメンと対戦する。

チームを指揮する山口智監督は日本サッカー協会（JFA）を通じて「このチームの⽬標でもあるFIFA U-20ワールドカップ優勝に向けて、まずは⼤事なAFC U20アジアカップの予選が始まります。チーム⽴ち上げ当初から個々の⼒を最⼤限発揮できるように、ここまで準備してきました。この予選では簡単な試合は⼀つもないと思いますし、対戦チームだけでなく、現地の気候や環境に対応することも⼤事になってきます。チームとしてしっかりと準備をして、この予選に臨みたいと思います」とコメントしている。

その他、韓国はグループAに入り、キルギス、フィリピン、レバノンと対戦。予選はキルギスで開催。2025年の前回大会王者のオーストラリアはグループHに入り、インドネシア、マレーシア、ラオスと対戦。予選はラオスで行われる。

なお、今大会の予選から、Qualification Phase（クオリフィケーション・フェーズ）とDevelopment Phase（デベロップメント・フェーズ）の2つに分かれて予選が開催。クオリフィケーション・フェーズは8つのグループに分かれて、各グループ1位と2位の上位7チームが開催国の中国と共に本大会に出場する。

また、クオリフィケーション・フェーズの4位のうち、成績の下位6チームは次回大会はデベロップメント・フェーズに降格。デベロップメント・フェーズの各グループ1位と2位は、次回大会はクオリフィケーション・フェーズに昇格される。

＜Qualification Phase＞

【グループA】A1：韓国、A2：キルギス、A3：フィリピン、A4：レバノン

【グループB】B1：ウズベキスタン、B2：シリア、B3：インド、B4：バングラデシュ

【グループC】C1：イラン、C2：ベトナム、C3：北朝鮮、C4：パレスチナ

【グループD】D1：ヨルダン、D2：タジキスタン、D3：バーレーン、D4：アフガニスタン

【グループE】E1：サウジアラビア、E2：カタール、E3：オマーン、E4：ホンコン・チャイナ

【グループF】F1：イラク、F2：タイ、F3：UAE、F4：トルクメニスタン

【グループG】G1：日本、G2：イエメン、G3：カンボジア、G4：クウェート

【グループH】H1：オーストラリア、H2：インドネシア、H3：マレーシア、H4：ラオス

＜Development Phase＞

【グループI】I1：モンゴル、I2：グアム、I3：ネパール、I4：北マリアナ諸島

【グループJ】J1：チャイニーズ・タイペイ、J2：シンガポール、J3：ブータン、J4：マカオ

【グループK】K1：ミャンマー、K2：モルディブ、K3：ブルネイ、K4：スリランカ