開幕前はメジャーで通用しないだろうと言われたホワイトソックスの村上宗隆。開幕から3試合連続本塁打を放ち、その雑音を打ち消すかのように、その後もハイペースでアーチを描き続けているが、驚異的なのは単なる長打力だけではない。同じ投手との対戦を重ねるごとに成績を向上させるなど、メジャー屈指の適応能力も発揮しているのだ。相手バッテリーの研究や対策が進む中でも結果を残し続ける村上。その“対応力”の凄みをデータから読み解いていく。（文・八木遊）

勢いが止まらない村上宗隆。日本時間28日のツインズ戦でも3試合連続となるソロ本塁打が飛び出し、チーム55試合目にして20本塁打の大台に乗せた。

メジャー移籍1年目の日本人打者が記録した最多本塁打は2018年の大谷翔平で22本塁打。村上はシーズン3分の1を過ぎたところで、その記録にあと2本に迫った。

もし村上がこのペースで打ち続けると、シーズン58本に達する計算。1年目からここまで本塁打を量産すると予想した関係者やファンはいなかったはずだ。

一方で、打率は引き続き2割台前半を行ったり来たりという状況。打撃の好不調にも波があるが、今のところ長いスランプに陥ったのは開幕直後だけである。

今後はライバル球団の研究も進み、より細かい“村上対策”が施されることも予想される。対戦済みの投手も徐々に増えて、相手の対策が勝るか、それとも村上がそれを跳ね返すか。今のところどうやら後者となる可能性が高そうだ。

その理由が村上の適応力の高さにある。村上は今季、試合の打1打席で打率.150、2本塁打と振るわない。しかし同じ先発投手に対して、第2打席は打率.316、5本塁打。第3打席以降も.226、4本塁打と、同じ投手と対戦を重ねながら結果を出している。

つまり、先発投手に対して、村上は第1打席の失敗を糧にしているともいえるだろう。

一方でほぼ1度しか対戦しない救援投手に対しては、打率.256、9本塁打。こちらは、一撃で仕留める確率が高くなっている。

開幕からちょうど2か月が経過し、対戦済みの投手と対戦する機会も増えていく。当然、相手チームの分析班やバッテリーも村上の攻略に躍起になっていると思われるが、ここでもやはり村上が一枚上手のようだ。

例えば4月下旬のエンゼルス戦で、村上はエースのホセ・ソリアーノと対峙した。ソリアーノは当時、防御率0点台を維持しており、村上は初対戦のその試合で3打数3三振。160キロ近いフォーシームや多彩な変化球を操る右腕になすすべがなかった。

ところが、6日後に再びソリアーノと対戦すると、第1打席は四球、第2打席は二ゴロに打ち取られたものの、第3打席にセンターバックスクリーンに豪快な2ランを叩き込んだ。一振りで3三振のリベンジを果たしたのだ。

もし村上がこのままの適応能力を発揮できれば、50本はもちろん、60本も夢ではないだろう。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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