今日の運勢 5月29日（金）「12星座占いランキング」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月29日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月29日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！あなたの星座は何位……？感性が冴え、自分の本音に素直になれるタイミング。周囲に合わせるより「自分はどう感じるか」を大切にすることで流れが変わります。優しさの中にも意思を持つことで、大切なご縁が深まる日。安心できる人間関係の中で、大きな気づきを得られる時。自分の考えや想いを言葉にすることで、状況が好転しやすくなります。守るだけでなく、自分の意思を伝える勇気が鍵に。感情が深く動くタイミング。今まで言えなかった本音を整理し、自分の意思として表現することで新しい流れが始まります。執着ではなく「本当に望むもの」を選ぶことが重要。自分らしさを堂々と出せる日。周囲にどう見られるかより、自分が納得できる表現を大切にすることで魅力が高まります。発信や自己アピールにも追い風が吹きそうです。冷静な判断力が活かされるタイミング。今いる状況を客観視することで、新しい突破口が見えてきます。無理に頑張るより、効率よく進める意識が運気アップのポイント。自分のペースを守ることで安定感が戻る日。周囲の情報に流されすぎず、必要なものを見極めることが大切です。安心できる環境づくりが次のチャンスにつながります。考えすぎてしまいやすい時ですが、今は完璧を求めすぎないことが大切。小さな違和感を放置せず整えることで、後から大きな安心感へと変わっていきます。周囲とのバランスを意識しすぎて疲れやすい日。本当に伝えたいことは遠慮せず言葉にしてみて。優しさだけでなく、自分の意思を持つことで関係性も整っていきます。情報量が増えて頭の中が忙しくなりやすいタイミング。一度立ち止まり、自分に必要なものを整理することが大切です。距離を置くことで見える答えもありそう。伝えたいことが増える一方で、言葉が散らかりやすい時。今は勢いで話すより、「何を一番伝えたいか」を整理することが重要です。丁寧な対話が運気アップの鍵に。満月前で気持ちが揺れやすく、焦りが出やすいタイミング。今は無理に答えを出そうとせず、一度深呼吸を。視野を広げることで、本当に進むべき方向が見えてきます。感情的になりやすく、勢いで動くと空回りしやすい日。今は戦うよりも「なぜそう感じるのか」を見つめ直すことが大切。本音を整理することで次の一歩が明確になります。今月2回目の満月である射手座満月前です。今日は「本音で動く勇気」がテーマになりそう。与えられた情報を鵜呑みにせず、いったん時間をおいて情報整理を。今日は特に揺らぎが起きやすい日です。無理に人に合わせず、本音に従って自分を整えておくといい日です。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai