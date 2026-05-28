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28日のプロ野球公示で、阪神タイガースは岡城快生外野手を一軍登録から抹消した。

岡城は、2025年ドラフト3位で筑波大から入団。類まれな俊足と広い守備範囲を大きな武器とする、球団期待のルーキー外野手だ。

5月15日に一軍再昇格を果たした岡城は、19日に地元である岡山県の倉敷マスカットスタジアムで行われた中日ドラゴンズ戦に「1番・中堅」で先発出場。

初回の第1打席で、中日先発の金丸夢斗から三塁強襲の左翼二塁打を放った。しかしその後は2つの空振り三振を喫し、トータルでは4打数1安打という内容。

翌20日、甲子園球場で行われた同カードも「1番・中堅」で先発を果たしたが、カイル・マラーの投球の前に3打数無安打2三振と翻弄された。

直近の5試合は出場機会を得られず、11試合出場で打率.208、1打点の成績で二軍での再調整となった。

今回の経験を糧に、一軍で安定的に戦っていく体力・技術を身に着けていきたい。

まだまだルーキーイヤーは始まったばかり。精進を重ね、熾烈なレギュラー争いを一気に抜け出せる存在になっていきたい。

なお、この日の阪神は先発予定の木下里都が一軍登録されている。

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