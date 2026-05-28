







読売ジャイアンツ 最新情報



28日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは浅野翔吾を一軍登録から抹消した。抹消された浅野は同日に行われたファーム交流戦 3回戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「6番・中堅」で先発出場。8回に本塁打を放っている。











浅野は5月23日に今季初めて一軍登録された。



同日に東京ドームで行われた阪神タイガース戦に「1番・中堅」で先発出場。昇格後3試合で10打数1安打、打率.100という結果だった。



浅野は28日に抹消後、同日に行われたファーム交流戦 3回戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「6番・中堅」で先発出場。



5－3と巨人リードの8回、この回先頭の浅野は代わった大西広樹のシュートを捉えて逆方向へ打ち返す。打球は右翼フェンスを越え、今季2号ソロ本塁打となった。



浅野は本塁打含む4打数2安打1打点と、降格後すぐの実戦で早速活躍。このまま止まることなくアピールを続けていきたいところだ。

























【実際のシーン】ファーム合流で即結果！浅野翔吾が逆方向に本塁打



DAZNベースボールの公式Xより







雨を切り裂く一撃



ファーム合流の浅野翔吾

逆方向に突き刺した



⚾️巨人×ヤクルト（ファーム）

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【了】