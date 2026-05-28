読売ジャイアンツの浅野翔吾（写真：産経新聞社）


　


読売ジャイアンツ　最新情報

　28日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは浅野翔吾を一軍登録から抹消した。抹消された浅野は同日に行われたファーム交流戦 3回戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「6番・中堅」で先発出場。8回に本塁打を放っている。
 

　

 
　浅野は5月23日に今季初めて一軍登録された。
 
　同日に東京ドームで行われた阪神タイガース戦に「1番・中堅」で先発出場。昇格後3試合で10打数1安打、打率.100という結果だった。
 
　浅野は28日に抹消後、同日に行われたファーム交流戦 3回戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「6番・中堅」で先発出場。
 
　5－3と巨人リードの8回、この回先頭の浅野は代わった大西広樹のシュートを捉えて逆方向へ打ち返す。打球は右翼フェンスを越え、今季2号ソロ本塁打となった。
 
　浅野は本塁打含む4打数2安打1打点と、降格後すぐの実戦で早速活躍。このまま止まることなくアピールを続けていきたいところだ。
 





  


　


【実際のシーン】ファーム合流で即結果！浅野翔吾が逆方向に本塁打
 
DAZNベースボールの公式Xより
 

雨を切り裂く一撃

ファーム合流の浅野翔吾
逆方向に突き刺した

⚾️巨人×ヤクルト（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
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【了】