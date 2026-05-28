







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、大谷をはじめとしたスター選手に加え、将来が期待されるプロスペクトも多数擁している。その内の一人であるケンドール・ジョージ外野手について、米メディア『ドジャーブルー』は大アクシデントに見舞われたことを報じている。



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現在21歳のジョージは、2023年ドラフト1位（全体36位）でドジャースに入団。昨季はA＋で111試合、100盗塁をマークした韋駄天で、今季も2Aで43試合、26盗塁を記録していた。











同メディアは「ジョージは月曜日の試合で左膝を痛めたように見え、試合途中で退いた。彼の負傷につながったアクシデントは、本塁を踏んだ後に起きた。彼は自チームの“バットドッグ”を避けようとして、素早く動いた際に膝を痛めたようだった」と言及。



続けて、「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者とヘスス・カノ記者によると、ドジャースはジョージが深刻な膝の怪我を負った可能性を懸念しているという」としつつ、「ジョージは負傷の程度を確認するため火曜日に精密検査を受けた。関係者によれば、初期検査の段階では楽観的な結果ではなかったものの、球団は現在も正式な診断結果を待っている状況だという」という両記者による情報を伝えている。





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