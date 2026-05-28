







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの常谷拓輝は28日、ファーム交流戦3回戦の福岡ソフトバンクホークス戦に「5番・二塁」で先発出場。 2回に今季3号の本塁打を放った。











初回に2点を先制された日本ハム。続く2回、この回先頭の常谷が右打席へ。



ソフトバンク先発の中村稔弥が投じた初球、インコースのストレートを豪快に振りぬいた。



打球はグングン伸びて左翼スタンドのネットに直撃。常谷の積極果敢な初球攻撃で日本ハムが1－2とすぐさま盛り返した。



だが日本ハム先発の金村尚真が5回を投げ被安打10、7失点と炎上。対するソフトバンク中村は常谷に被弾後は崩れず、9回1失点で完投勝利をあげた。試合は中盤に得点を重ねたソフトバンクに追撃できず、日本ハムは1－7で敗れた。



常谷は、2025年育成ドラフト1位で北海学園大から入団。思い切りの良いスイングを売りとする右投げ右打ちの内野手だ。



大学時代は投手も兼務していたという強肩を活かした遊撃守備もアピールポイントで、大学時代は遊撃手としてリーグのベストナインを4度受賞している。



持ち味をどんどん磨き、早期の支配下・一軍昇格を狙って精進を続けたい。



























【動画】常谷拓輝、3号弾はネット中段への一撃！

DAZNベースボールのXより











豪快に振り抜いた



常谷拓輝 初球攻撃

3号弾はネット中段への一撃



⚾️ソフトバンク×日本ハム（ファーム）

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【了】