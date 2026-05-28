阪神打線を引っ張る森下翔太（左）と佐藤輝明（右）（写真＝GettyImages）

　日本野球機構（NPB）は28日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　佐藤輝明（阪神）、森下翔太（阪神）が10万票突破。セ・リーグの抑え投手では岩崎優（阪神）が前日の3位からマルティネス（巨人）を抜いて2位に浮上した。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

38,309　高橋遥人（阪神）

29,495　山野太一（ヤクルト）

20,174　才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

71,192　大勢（巨人）

26,731　星知弥（ヤクルト）

13,817　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

75,541　キハダ（ヤクルト）

29,808　岩崎優（阪神）

27,706　マルティネス（巨人）

＜捕手＞

37,868　坂本誠志郎（阪神）

31,374　古賀優大（ヤクルト）

28,908　坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

85,230　大山悠輔（阪神）

30,632　筒香嘉智（DeNA）

25,561　オスナ（ヤクルト）

＜二塁手＞

69,741　中野拓夢（阪神）

39,656　牧秀悟（DeNA）

18,553　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

106,354　佐藤輝明（阪神）

27,302　武岡龍世（ヤクルト）

21,355　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

52,014　村松開人（中日）

48,072　長岡秀樹（ヤクルト）

32,715　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

114,405　森下翔太（阪神）

54,182　度会隆輝（DeNA）

50,538　細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

28,382　平良海馬（西武）

26,059　伊藤大海（日本ハム）

18,057　エスピノーザ（オリックス）

＜中継投手＞

37,862　椋木蓮（オリックス）

33,432　甲斐野央（西武）

30,712　鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

56,439　マチャド（オリックス）

33,598　岩城颯空（西武）

27,318　横山陸人（ロッテ）

＜捕手＞

50,563　田宮裕涼（日本ハム）

34,905　若月健矢（オリックス）

25,582　小島大河（西武）

＜一塁手＞

61,996　ネビン（西武）

60,836　清宮幸太郎（日本ハム）

28,273　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

57,129　太田椋（オリックス）

39,329　小川龍成（ロッテ）

34,601　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

72,315　栗原陵矢（ソフトバンク）

34,447　郡司裕也（日本ハム）

30,007　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

37,492　村林一輝（楽天）

33,413　水野達稀（日本ハム）

31,687　紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

71,082　万波中正（日本ハム）

61,153　西川史礁（ロッテ）

58,485　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

74,538　レイエス（日本ハム）

46,458　柳田悠岐（ソフトバンク）

22,662　森友哉（オリックス）