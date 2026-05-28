日本野球機構（NPB）は28日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

佐藤輝明（阪神）、森下翔太（阪神）が10万票突破。セ・リーグの抑え投手では岩崎優（阪神）が前日の3位からマルティネス（巨人）を抜いて2位に浮上した。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

38,309 高橋遥人（阪神）

29,495 山野太一（ヤクルト）

20,174 才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

71,192 大勢（巨人）

26,731 星知弥（ヤクルト）

13,817 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

75,541 キハダ（ヤクルト）

29,808 岩崎優（阪神）

27,706 マルティネス（巨人）

＜捕手＞

37,868 坂本誠志郎（阪神）

31,374 古賀優大（ヤクルト）

28,908 坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

85,230 大山悠輔（阪神）

30,632 筒香嘉智（DeNA）

25,561 オスナ（ヤクルト）

＜二塁手＞

69,741 中野拓夢（阪神）

39,656 牧秀悟（DeNA）

18,553 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

106,354 佐藤輝明（阪神）

27,302 武岡龍世（ヤクルト）

21,355 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

52,014 村松開人（中日）

48,072 長岡秀樹（ヤクルト）

32,715 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

114,405 森下翔太（阪神）

54,182 度会隆輝（DeNA）

50,538 細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

28,382 平良海馬（西武）

26,059 伊藤大海（日本ハム）

18,057 エスピノーザ（オリックス）

＜中継投手＞

37,862 椋木蓮（オリックス）

33,432 甲斐野央（西武）

30,712 鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

56,439 マチャド（オリックス）

33,598 岩城颯空（西武）

27,318 横山陸人（ロッテ）

＜捕手＞

50,563 田宮裕涼（日本ハム）

34,905 若月健矢（オリックス）

25,582 小島大河（西武）

＜一塁手＞

61,996 ネビン（西武）

60,836 清宮幸太郎（日本ハム）

28,273 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

57,129 太田椋（オリックス）

39,329 小川龍成（ロッテ）

34,601 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

72,315 栗原陵矢（ソフトバンク）

34,447 郡司裕也（日本ハム）

30,007 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

37,492 村林一輝（楽天）

33,413 水野達稀（日本ハム）

31,687 紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

71,082 万波中正（日本ハム）

61,153 西川史礁（ロッテ）

58,485 周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

74,538 レイエス（日本ハム）

46,458 柳田悠岐（ソフトバンク）

22,662 森友哉（オリックス）