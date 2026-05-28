







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は27日（日本時間28日）、コロラド・ロッキーズ戦に「1番・投手」として二刀流出場。圧巻の投球で5勝目をつかみ、先頭打者本塁打も放ったが、本人は納得していないようだ。米メディア『ドジャースビート』のスティーブ・ウェブ記者が言及した。



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ドジャースはこの日、ノーヒットノーランにあと少しまで迫った。大谷が6回までロッキーズ打線を無安打に封じると、救援陣も7回を無安打でつないだ。しかし、8回2死からタナー・スコット投手がタイラー・フリーマン内野手に安打を許し、継投でのノーヒットノーランは途切れた。











試合は初回から大谷が主役だった。投手として1回表を抑えると、その裏には打者としてロッキーズ先発の菅野智之投手から今季第9号となる先頭打者本塁打を放った。



ただし、大谷本人にとっては満足できる内容ではなかったようだ。6回を無安打とはいえ、4つの四球と1つの死球を与えたことで、球数は99球に増加。そのうちストライクは56球にとどまり、普段ほどの制球はなかった。



この日の大谷の様子についてウェブ氏は「彼は自らに課したハードルが高すぎるため、完全支配に及ばない限り、チャンスを逃したように感じる。大谷はマウンド上で一晩中、不満そうな表情を浮かべていた」と言及した。







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