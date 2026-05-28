







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの石川昂弥は27日、バンテリンドームナゴヤで行われたセ・パ交流戦 2回戦の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「6番・三塁」で先発出場。4回に貴重な勝ち越し打となる、今季2号ソロ本塁打を放った。











3回に鵜飼航丞の4号ソロで2－2の同点に追いついた中日。続く4回、1死無走者で石川に打順が回る。



2ボールからの3球目、楽天先発の古謝樹が投じた高めのストレートを石川が強振した。



力強いスイングから放たれた打球は打った瞬間手ごたえあり。ホームランウィングを超えて左翼スタンドに突き刺さる今季2号ソロ本塁打となった。



これで1点勝ち越した中日は、さらに山本泰寛の適時打で4－2とリードを広げる。続く5回には、石伊雄太の適時打に続き石川に2点タイムリーツーベースが飛び出して更に3点を追加。最終スコア7－2で楽天に完勝した。



中日はセ・リーグ唯一の交流戦2連勝。なお中日先発の櫻井頼之介が6回2失点と好投。本拠地でうれしいプロ初勝利をマークしている。























【実際のシーン】テラス越え弾で覚醒の気配…？石川昂弥の勝ち越しホームラン

DAZNベースボールのXより



















ファン待望の一発



この打撃は非凡

石川昂弥が今季第2号の勝ち越しホームラン



⚾️中日×楽天

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【了】