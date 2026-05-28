南アフリカ共和国サッカー協会（SAFA）は27日、FIFAワールドカップ2026に臨む南アフリカ代表メンバー26名を発表した。

すでに32名の候補が21日に発表されていた中、本大会に登録される26名に絞られた南アフリカ。ブルース監督はGKブランドン・ピーターソン（カイザー・チーフス）、DFタビソ・モニャネ（カイザー・チーフス）、MFブルックリン・ポーゲンポール（ダーバン・シティ）、MFレボハン・マボエ（カイザー・チーフス）、FWタペロ・モレナ（マメロディ・サンダウンズ）、FWパトリック・マスワンガニ（オーランド・パイレーツ）の6名を外すことを決定した。

2010年の自国開催となった南アフリカ大会以来となる、4大会ぶり4度目の出場を決めた南アフリカ。ヒューゴ・ブルース監督が率いるチームはグループAに入っており、開幕戦で開催国の1つであるメキシコ代表と対戦。その後、チェコ代表、韓国代表とグループステージで対戦する。

なお、29日にニカラグア代表と最後のゲームを行い、メキシコでの事前キャンプではジャマイカ代表とも対戦し、W杯に臨む。南アフリカ代表メンバーは以下の通り。

▼GK

ロンウェン・ウィリアムズ（マメロディ・サンダウンズ）

リカルド・ゴス（シウェレレ）

シポ・シェイン（オーランド・パイレーツ）

▼DF

クルリソ・ムダウ（マメロディ・サンダウンズ）

オルウェトゥ・マカニヤ（フィラデルフィア・ユニオン／アメリカ）

ブラッドリー・クロス（カイザー・チーフス）

タバン・マトゥルディ（ポロクワネ・シティ）

ンコシナティ・シビシ（オーランド・パイレーツ）

オーブリー・モディバ（マメロディ・サンダウンズ）

クルマニ・ンダマネ（マメロディ・サンダウンズ）

イメ・オコン（ハノーファー／ドイツ）

サムケレ・カビニ（モルデFK／ノルウェー）

ムベケゼリ・ムボカジ（シカゴ・ファイヤー／アメリカ）

▼MF

テボホ・モコエナ（マメロディ・サンダウンズ）

ジェイデン・アダムス（マメロディ・サンダウンズ）

タレンテ・ムバタ（オーランド・パイレーツ）

スペフェロ・シトレ（CDトンデラ／ポルトガル）

▼FW

オズウィン・アポリス（オーランド・パイレーツ）

ツェパン・モレミ（オーランド・パイレーツ）

エヴィデンス・マクゴパ（オーランド・パイレーツ）

ライル・フォスター（バーンリー／イングランド）

イクラーム・レイナーズ （マメロディ・サンダウンズ）

レレボヒレ・モフォケン（オーランド・パイレーツ）

テンバ・ズワネ（マメロディ・サンダウンズ）

カモゲロ・セベレベレ（オーランド・パイレーツ）

タペロ・マセコ（AELリマソール／キプロス）