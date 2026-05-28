「OSAKA指定管理者公募個別相談会2026」の開催について

開催概要

大阪府では、指定管理者の公募を予定している「公の施設」への関心を高めることを目的として、各施設のPRを行う「OSAKA指定管理者公募個別相談会2026」が開催される。

本相談会では、施設の概要や指定管理者に期待されること等、施設の詳細について知る機会が提供される。

対面またはウェブ形式で実施され、１施設あたり約40分、施設担当者と個別に相談することが可能となっている。

個別相談会開催日程

対面開催

令和８年７月７日（火曜日）９時から17時
大阪赤十字会館301会議室（大阪府大阪市中央区大手前2-1-7）
大阪メトロ谷町線「天満橋駅」徒歩５分
京阪電車「天満橋駅」徒歩７分

ウェブ開催

令和８年７月９日（木曜日）９時から17時
Microsoft Teamsを利用

紹介施設一覧

大阪府

  • 万国博覧会記念公園【対面・ウェブ】
  • 稲スポーツセンター【対面・ウェブ】
  • 障がい者交流促進センター【対面・ウェブ】
  • 中央卸売市場【対面・ウェブ】
  • 大阪府民の森ちはや園地及び大阪府立金剛登山道駐車場、大阪府民の森ほりご園地【対面・ウェブ】
  • 府営公園（大泉緑地、蜻蛉池公園、りんくう公園、寝屋川公園、山田池公園、石川河川公園、住吉公園、せんなん里海公園）【対面・ウェブ】

大阪市

  • 共同利用施設（８施設）【ウェブ】
  • 芸術創造館【対面・ウェブ】
  • 長谷川羽曳野学園【対面】
  • 港湾労働者休憩所【対面・ウェブ】

堺市

  • 男女共同参画センター【対面】
  • 人権ふれあいセンター【対面】

岸和田市

  • 自転車等駐車場（11施設）【対面】

吹田市

  • 勤労者会館【対面】
  • 市民体育館、スポーツグラウンド【ウェブ】
  • 紫金山公園【対面・ウェブ】

高槻市

  • 総合スポーツセンター等（11施設）、古曽部防災公園、萩谷総合公園【対面】

枚方市

  • 香里ケ丘図書館、香里ケ丘中央公園みどりの広場【対面・ウェブ】
  • 生涯学習市民センター・図書館（８施設）【対面・ウェブ】
  • 都市公園（王仁公園、中の池公園、香里ケ丘中央公園、東部公園、鏡伝池緑地）【対面】
  • 自転車駐車場（21施設）【ウェブ】

松原市

  • まつばらテラス（輝）【対面】

大東市

  • 北条コミュニティセンター【対面・ウェブ】
  • 総合福祉センター【対面・ウェブ】
  • 歴史とスポーツふれあいセンター（４施設）、堂山古墳群史跡広場【ウェブ】
  • 図書館（３施設）、生涯学習ルームまなび南郷【ウェブ】
  • 総合文化センター（２施設）【ウェブ】
  • 野外活動センター【ウェブ】
  • 生涯学習センター、文化情報センター【ウェブ】
  • 放課後児童クラブ【対面】

和泉市

  • 南部リージョンセンター【ウェブ】
  • アグリセンター【対面】

柏原市

  • 大和川河川敷緑地公園、高井田河川敷運動広場【対面・ウェブ】

東大阪市

  • 総合体育館等（７施設）【ウェブ】
  • 市民多目的センター【ウェブ】
  • 特定公園、有料公園施設【対面】

大阪狭山市

  • スポーツ施設（７施設）【対面】

申込方法等

▶ 申込みはこちら
申込期間：令和８年６月５日（金曜日）18時まで

関連ホームページ等



OSAKA指定管理者公募個別相談会2026案内①



OSAKA指定管理者公募個別相談会2026案内②