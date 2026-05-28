「OSAKA指定管理者公募個別相談会2026」の開催について

開催概要
大阪府では、指定管理者の公募を予定している「公の施設」への関心を高めることを目的として、各施設のPRを行う「OSAKA指定管理者公募個別相談会2026」が開催される。
本相談会では、施設の概要や指定管理者に期待されること等、施設の詳細について知る機会が提供される。
対面またはウェブ形式で実施され、１施設あたり約40分、施設担当者と個別に相談することが可能となっている。
個別相談会開催日程
対面開催
令和８年７月７日（火曜日）９時から17時
大阪赤十字会館301会議室（大阪府大阪市中央区大手前2-1-7）
大阪メトロ谷町線「天満橋駅」徒歩５分
京阪電車「天満橋駅」徒歩７分
ウェブ開催
令和８年７月９日（木曜日）９時から17時
Microsoft Teamsを利用
紹介施設一覧
大阪府
- 万国博覧会記念公園【対面・ウェブ】
- 稲スポーツセンター【対面・ウェブ】
- 障がい者交流促進センター【対面・ウェブ】
- 中央卸売市場【対面・ウェブ】
- 大阪府民の森ちはや園地及び大阪府立金剛登山道駐車場、大阪府民の森ほりご園地【対面・ウェブ】
- 府営公園（大泉緑地、蜻蛉池公園、りんくう公園、寝屋川公園、山田池公園、石川河川公園、住吉公園、せんなん里海公園）【対面・ウェブ】
大阪市
- 共同利用施設（８施設）【ウェブ】
- 芸術創造館【対面・ウェブ】
- 長谷川羽曳野学園【対面】
- 港湾労働者休憩所【対面・ウェブ】
堺市
- 男女共同参画センター【対面】
- 人権ふれあいセンター【対面】
岸和田市
- 自転車等駐車場（11施設）【対面】
吹田市
- 勤労者会館【対面】
- 市民体育館、スポーツグラウンド【ウェブ】
- 紫金山公園【対面・ウェブ】
高槻市
- 総合スポーツセンター等（11施設）、古曽部防災公園、萩谷総合公園【対面】
枚方市
- 香里ケ丘図書館、香里ケ丘中央公園みどりの広場【対面・ウェブ】
- 生涯学習市民センター・図書館（８施設）【対面・ウェブ】
- 都市公園（王仁公園、中の池公園、香里ケ丘中央公園、東部公園、鏡伝池緑地）【対面】
- 自転車駐車場（21施設）【ウェブ】
松原市
- まつばらテラス（輝）【対面】
大東市
- 北条コミュニティセンター【対面・ウェブ】
- 総合福祉センター【対面・ウェブ】
- 歴史とスポーツふれあいセンター（４施設）、堂山古墳群史跡広場【ウェブ】
- 図書館（３施設）、生涯学習ルームまなび南郷【ウェブ】
- 総合文化センター（２施設）【ウェブ】
- 野外活動センター【ウェブ】
- 生涯学習センター、文化情報センター【ウェブ】
- 放課後児童クラブ【対面】
和泉市
- 南部リージョンセンター【ウェブ】
- アグリセンター【対面】
柏原市
- 大和川河川敷緑地公園、高井田河川敷運動広場【対面・ウェブ】
東大阪市
- 総合体育館等（７施設）【ウェブ】
- 市民多目的センター【ウェブ】
- 特定公園、有料公園施設【対面】
大阪狭山市
- スポーツ施設（７施設）【対面】
申込方法等
申込期間：令和８年６月５日（金曜日）18時まで