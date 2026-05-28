「OSAKA指定管理者公募個別相談会2026」の開催について

開催概要

大阪府では、指定管理者の公募を予定している「公の施設」への関心を高めることを目的として、各施設のPRを行う「OSAKA指定管理者公募個別相談会2026」が開催される。

本相談会では、施設の概要や指定管理者に期待されること等、施設の詳細について知る機会が提供される。

対面またはウェブ形式で実施され、１施設あたり約40分、施設担当者と個別に相談することが可能となっている。

個別相談会開催日程

対面開催 令和８年７月７日（火曜日）９時から17時

大阪赤十字会館301会議室（大阪府大阪市中央区大手前2-1-7）

大阪メトロ谷町線「天満橋駅」徒歩５分

京阪電車「天満橋駅」徒歩７分

ウェブ開催 令和８年７月９日（木曜日）９時から17時

Microsoft Teamsを利用

紹介施設一覧

大阪府

万国博覧会記念公園【対面・ウェブ】

稲スポーツセンター【対面・ウェブ】

障がい者交流促進センター【対面・ウェブ】

中央卸売市場【対面・ウェブ】

大阪府民の森ちはや園地及び大阪府立金剛登山道駐車場、大阪府民の森ほりご園地【対面・ウェブ】

府営公園（大泉緑地、蜻蛉池公園、りんくう公園、寝屋川公園、山田池公園、石川河川公園、住吉公園、せんなん里海公園）【対面・ウェブ】

大阪市

共同利用施設（８施設）【ウェブ】

芸術創造館【対面・ウェブ】

長谷川羽曳野学園【対面】

港湾労働者休憩所【対面・ウェブ】

堺市

男女共同参画センター【対面】

人権ふれあいセンター【対面】

岸和田市

自転車等駐車場（11施設）【対面】

吹田市

勤労者会館【対面】

市民体育館、スポーツグラウンド【ウェブ】

紫金山公園【対面・ウェブ】

高槻市

総合スポーツセンター等（11施設）、古曽部防災公園、萩谷総合公園【対面】

枚方市

香里ケ丘図書館、香里ケ丘中央公園みどりの広場【対面・ウェブ】

生涯学習市民センター・図書館（８施設）【対面・ウェブ】

都市公園（王仁公園、中の池公園、香里ケ丘中央公園、東部公園、鏡伝池緑地）【対面】

自転車駐車場（21施設）【ウェブ】

松原市

まつばらテラス（輝）【対面】

大東市

北条コミュニティセンター【対面・ウェブ】

総合福祉センター【対面・ウェブ】

歴史とスポーツふれあいセンター（４施設）、堂山古墳群史跡広場【ウェブ】

図書館（３施設）、生涯学習ルームまなび南郷【ウェブ】

総合文化センター（２施設）【ウェブ】

野外活動センター【ウェブ】

生涯学習センター、文化情報センター【ウェブ】

放課後児童クラブ【対面】

和泉市

南部リージョンセンター【ウェブ】

アグリセンター【対面】

柏原市

大和川河川敷緑地公園、高井田河川敷運動広場【対面・ウェブ】

東大阪市

総合体育館等（７施設）【ウェブ】

市民多目的センター【ウェブ】

特定公園、有料公園施設【対面】

大阪狭山市

スポーツ施設（７施設）【対面】

申込方法等

関連ホームページ等