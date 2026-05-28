







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの鵜飼航丞は27日、バンテリンドームナゴヤで行われたセ・パ交流戦 2回戦の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「1番・右翼」で先発出場。3回に4号ソロを放った。











1－2と1点を追いかける中日は3回裏、1番の鵜飼がこの回先頭打者として右打席に入る。



楽天先発は古謝樹。カウント1－2からの4球目、やや内よりの146キロ直球を鵜飼が捉えた。



打球は右中間方向へと伸び、ホームランウイングに飛び込んでいく本塁打となった。追い込まれてからの鵜飼の見事な逆方向弾で、中日が2－2の同点に追いついた。



これで勢いに乗った中日は、石川昂弥が4回にソロ本塁打、5回に2点タイムリー二塁打を放つなど活躍をみせて中盤に追加点を奪う。



最終スコア7－2で勝利した中日は、セ・リーグ唯一の交流戦2連勝となった。なお中日先発の櫻井頼之介が6回2失点と好投。本拠地でうれしいプロ初勝利をマークしている。























【実際のシーン】鵜飼航丞、ついに覚醒！？自己最多に並ぶ4号同点ホームラン

DAZNベースボールのXより



















売りはこの長打力



打球が右中間へ伸びていく

鵜飼航丞 同点ホームラン



⚾️中日×楽天

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【了】