大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は27日（日本時間28日）、コロラド・ロッキーズ戦に「1番・投手」で二刀流出場。前回の二刀流出場の日に続いて、今季第9号となる先頭打者本塁打を菅野智之投手から放った。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が綴った。

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大谷はこの日、前日に右手に受けた死球が懸念されていたが予定通りに二刀流で出場し、菅野との日本人投手対決が実現した。











大谷は初回、ロッキーズのジェーコブ・マッカーシー外野手とタイラー・フリーマン外野手を打ち取り、T.J.ラムフィールド内野手に四球を与えて出塁を許した。しかし、直後のハンター・グッドマン捕手を中堅フライに抑えて無失点の立ち上がりを見せた。



1回裏に先頭打者として打席に立った大谷は、菅野の3球目を捉えて中堅スタンドへ今季第9号の先頭打者本塁打を放った。大谷は前回登板時も先頭打者本塁打を記録しており、二刀流日で見ると2試合連続となる。



衝撃の大谷の本塁打についてカムラス氏は「彼がまたやってくれた。2週連続で先発登板日に先頭打者本塁打を放った。先週は追加点の援護を必要とせず、サンディエゴ・パドレスを5回無失点に抑えた」と綴っている。

























【動画】大谷翔平、菅野智之から放った第9号の先頭打者ホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













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