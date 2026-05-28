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読売ジャイアンツの泉口友汰は27日、東京ドームで行われたセ・パ交流戦2回戦の福岡ソフトバンクホークス戦に「1番・遊撃」で先発出場。9回の遊撃守備で、好守をみせた。











巨人は5－1とリードして9回の守りに就く。最終回のマウンドには田中瑛斗が上がった。



ソフトバンクのこの回先頭は8番の庄子雄大。初球、アウトコースに逃げていく148キロのシュートに対し、積極的にスイングを仕掛けた。



打球は強い当たりのライナーとなって遊撃方向へ。難しいライナーバウンドとなったが、ショートの泉口が冷静にスライディングキャッチで捕球。過ぎに体勢を立て直して一塁へ送球してアウトにした。



回の先頭、しかも俊足の庄子という中で、出塁させると嫌な展開となり得る場面。泉口の価値ある好守が光った。



巨人はリードを守り、そのまま5－1で勝利。2試合目の指揮となった橋上秀樹監督代行が初勝利を挙げた。



泉口は打撃では3打数1安打2死球という内容。タフな試合となったが泉口の攻守での活躍もあり、巨人は今カードを1勝1敗にタイとした。

























【実際のシーン】泉口友汰、ライナーを難なくキャッチ！本人も余裕の表情



DAZNベースボールの公式Xより







澄ました顔で



泉口友汰

スライディングキャッチから素早く送球



⚾️巨人×ソフトバンク

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【了】