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ロサンゼルス・ドジャースは現在、ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手を怪我で欠いている状態でシーズンを戦っている。そこで先発ローテーションを強化するために、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手の争奪戦に参戦するかもしれない。米メディア『ファストボール』のパトリック・マカボイ記者が言及した。



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スクバルはオフシーズンのトレード候補として名前が挙がっていたが、タイガースは放出しなかった。その代わりにさらなる補強を進め、フランバー・バルデス投手と契約を結んだ。











しかし、今季の成績は振るわず、25日（日本時間26日）時点で21勝33敗を記録。ア・リーグ中地区で最下位に沈んでいる状況だ。



そこで、タイガースはスクバルを放出して多くの見返りを得る可能性が高い。スクバルが放出要員となれば、ドジャースの他にニューヨーク・ヤンキース、トロント・ブルージェイズ、サンディエゴ・パドレスが争奪戦に加わると見られている。



もしドジャースがスクバルを獲得できれば、エース級の投手を欠いた中でも大谷翔平選手や山本由伸投手らと強力な先発ローテーションを形成するだろう。



注目の集まるスクバルとドジャースの動向について、マカボイ氏は「ドジャースはドジャースだ。彼らはリーグで最も積極的なチームであり、スネルらが負傷者リスト（IL）入りしている今、もう1人の確かな先発投手を必要としている」と言及した。





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