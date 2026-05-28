鎌倉駅から徒歩15分ほど。材木座の静かな住宅街の一角に、「CAFE 112 zaimokuza」があります。駅前の賑わいから少し離れているからこそ、このエリアには材木座らしい穏やかな空気が流れています。

今回は、そんなゆったりとした時間を過ごせる一軒家カフェへお邪魔してきました。その様子をお届けいたします。

小町から材木座へ。新たな場所で再スタート

店主は、小町通りで約30年にわたりカフェや雑貨店を営んできた方。

コロナ禍を経て、店舗が入っていたビルの建て替えが決まり、2025年夏に小町のお店を閉店。そして新たに材木座へ移転し、「CAFE 112 zaimokuza」として再スタートを切りました。

長年お店を続けてきたこともあり、当時アルバイトをしていたスタッフが、今でも時折お店を手伝いに来たり、試食をして感想をくれたりすることもあるそう。

また、付き合いの長い仕入れ先も多く、これまで積み重ねてきた経験やつながりを活かしながら、現在は材木座の穏やかな空気の中でゆったりと営業しています。

靴を脱いでくつろぐ、居心地のいい店内

お店は、一軒家の民家をリノベーションした空間。靴を脱いで上がるスタイルで、まるで誰かの家に遊びに来たような落ち着きがあります。

店内はワンちゃん同伴も可能。不定期でワンちゃん向けのワークショップも開催しているそうです。

大きな窓の向こうにはお庭が広がり、周辺は生活道路のため人通りも控えめ。時間がゆっくり流れているような感覚になります。

印象的だったのが、店内にある大きな黒板。

そこには鎌倉の観光スポットを紹介する“鎌倉マップ”が描かれており、なんと小町時代に店主の娘さんが手描きしたものなのだとか。お店の歴史や温かさが感じられます。

さらに、メニュー表も店主の手作り。もの作りも好きだという店主は、現在もお庭をDIYで少しずつ整えている最中とのことでした。

取材日は雨模様だったためテラス席はありませんでしたが、晴れた日には外席も用意されるそうですよ。

自家製バンズのハンバーガーが人気

ランチのメインは、小町時代から人気だというハンバーガー。使用しているバンズはすべて自家製で、毎朝焼き上げているそう。パンのみのテイクアウト購入も可能です。

また、ごはんプレートメニューも常時1種類用意されており、月に2回ほど内容を変更。取材時は、エビフライと唐揚げが盛り付けられた“大人のお子様ランチ”のようなボリューム満点プレートが登場していました。

ドリンクメニューも豊富で、ソーダ系などカフェ利用にぴったりなラインナップ。

さらに、小腹が空いた時には「Zaimokuzaチョコチャンククッキー」や「あんバターサンド」などのスイーツ系メニューもおすすめです。

プリプリ食感がたまらない「Zaimokuzaえびカツバーガー」

注文は、席にあるQRコードからモバイルオーダーで行うスタイル。

今回は、数あるバーガーの中から、最近登場したという「Zaimokuzaえびカツバーガー」をいただきました。

揚げたてのえびカツには、自家製の甘みあるマヨネーズがたっぷり。一口頬張ると、プリプリのエビがぎっしり詰まっていて食べ応え抜群です。

さらに、自家製バンズが驚くほどふんわりしっとり。バンズそのものの美味しさもしっかり感じられます。セットにはポテト、サラダ、ドリンクも付いており、満足感も十分。

食後には「Zaimokuzaチョコチャンククッキー」もいただきましたが、こちらも絶品。外はほどよく香ばしく、中はしっとり柔らか。食後にもかかわらず、思わずぺろりと完食してしまいました。

材木座らしい“ゆっくり時間”を楽しめるカフェ

取材日は小雨が降るあいにくの天気でしたが、それでも地元の方が次々と来店していたのが印象的でした。住宅街の中という立地もあり、すでに地域に自然と溶け込んでいる様子が伺えます。

また、店内はワンちゃん同伴OK。さらに駐車場も3台分用意されており、車移動の方にとっても嬉しいポイントです。鎌倉駅周辺では駐車場付きのカフェは少ないため、気軽に立ち寄れるのはありがたいですね。

鎌倉駅から徒歩15分と少し距離はありますが、その分、観光地の喧騒を離れてゆっくり過ごせるのがこの場所ならでは。さらに、店主の穏やかな人柄も相まって、つい長居したくなるような心地よい空間が広がっています。

散歩がてら、材木座の空気を感じに。地元の方も観光で訪れた方も、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

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