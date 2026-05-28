







埼玉西武ライオンズの捕手として、3年連続100試合以上に出場してきた古賀悠斗。しかし、チームはBクラスが続き、今季はドラフト1位・小島大河の加入で新たな競争も生まれた。開幕マスクも譲る中、それでも古賀は「絶対に優勝したい」という強い思いを胸に、自らの役割を全うし続けている。（取材・文：灰原万由）





プロフィール：古賀悠斗

福岡出身。地元の強豪・福岡大大濠高では3年春に選抜甲子園に出場し、卒業後は中央大に進学した。2021年ドラフト3位で埼玉西武ライオンズに入団すると、プロ2年目から3年連続で100試合以上に出場。主力捕手としてチームを支えている。



「絶対に優勝したい」主戦捕手・古賀悠斗が背負う責任

[caption id="attachment_266200" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの古賀悠斗【写真：産経新聞社】[/caption]











西武の古賀悠斗捕手が、強い覚悟を胸にプロ5年目のシーズンに挑んでいる。



ルーキーイヤーから26試合に出場し、森友哉捕手がFA移籍したプロ2年目以降は出場機会を大きく増やした。2023年は100試合に出場し、うち90試合で先発マスクをかぶるなど、捕手陣で最多の出場機会を得た。



2024年、2025年もチーム最多のスタメンマスクを任され、森の移籍後は古賀が捕手陣の中心を担ってきた。



一方で、チームは2023年以降、Bクラスが続いている。「僕が主戦としてマスクをかぶるようになってからはBクラス。その結果を受け止めた中で、今シーズンは絶対に優勝したい。そういう気持ちで戦っています」。任されてきたからこそ、結果への責任も感じている。



ここまで35試合に出場し、打率.323と打撃でも存在感を示している。それでも、古賀が一番に見据えるのは個人の数字ではない。捕手としてチームを勝たせたい強い思いが、今季の古賀を突き動かしている。



優勝への思いを強くして迎えた今季、古賀の前には新たな競争も待っていた。







「僕はここまでやれなかった」古賀が感じたドラ1捕手の凄み

[caption id="attachment_266199" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの古賀悠斗【写真：編集部】[/caption]











昨年のドラフト会議前、西武は明大・小島大河捕手の1位指名を明言。森の移籍後、最も多くスタメンマスクを任されてきた立場からすれば、「もちろん、いろいろと思うところはありました」。ドラフト1位で捕手を迎えるという現実を、すぐに整理できたわけではなかった。



それでも、実際に小島のプレーを見る中で、古賀の受け止め方は変わっていった。キャンプの時から小島の打撃力には目を引かれ、古賀は「入ってきた時の僕と比較しちゃって。（自分は）こんなにやれてたのかな」とプロ入り当初の自分と重ねるように見ていた。



開幕後も、一軍の舞台でマスクをかぶり、結果を残す小島の姿を見て、「僕は大卒1年目でここまではやれなかったなって。小島のようにマスクをかぶって、しっかり結果を出して。僕はそんなに1年目からできなかったので、能力はすごく高い」と受け止めていた。



とはいえ、悔しさがなかったわけではない。3年連続の開幕スタメンマスクをもちろん狙っていたが、開幕戦で先発マスクをかぶったのは小島だった。



ただ、「シーズンは年間143試合あるので。気持ちを切り替えて、自分の出番は必ず来ると信じて、やっぱり古賀がいいと思ってもらえるように成績を残したり、やれることをやろうと思いました」。スタメンで出る日も、試合途中から出る日もある。それでも、求められる場面で役割を果たすことに意識を向けている。



その姿勢を、結果で示した試合がある。







「僕の中でもすごく大きかった」1イニング2度の盗塁阻止

[caption id="attachment_266203" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの古賀悠斗【写真：産経新聞社】[/caption]











4月26日の楽天戦、0―0の8回から途中出場すると、9回無死一塁。伊藤裕季也への2球目で一塁走者の平良竜哉がスタートを切ったが、古賀は完璧な送球で二盗を阻止した。



さらに1死一塁からも、ワォーターズの二盗を素早い送球で刺し、1イニングで2度の盗塁阻止に成功。得点圏に走者を許さず、相手に傾きかけた流れを断ち切ると、直後の延長10回に打線が3点を奪った。前日に続いて敵地で接戦をものにし、チームは2連勝を収めた。



「あの場面で盗塁を刺せたことは、僕の中でもすごく大きかったですし、監督にも『チームとしても大きかった』という話をしてもらった」。スタメンでない日に何ができるのか。古賀は、その問いへの答えを一つのプレーで示した。



今季はここまで盗塁阻止率5割超で両リーグトップに立つなど、持ち味を数字でも示している。それでも、「現時点でなので、シーズン終わってからもその数字であればいいけど、まだ始まったばかりなので」と数字に満足するのではなく、任された場面で信頼を積み重ねていくことに目を向けている。「スタメンじゃない日の立場はそのあたりにあると思うので、しっかり準備して結果を出して、信頼を得ていくことをシーズン通して継続していきたい」。出番を待つ時間も、古賀にとっては信頼を積み重ねる大切な機会でもある。



打撃面では、オフの時間が今季の打席につながっている。2年連続で中央大の先輩でもあるDeNA・牧秀悟内野手らと自主トレを行い、打撃に対する考え方を整理してきた。



「牧さんとやって収穫がたくさんあって。悪い時にこうする、いい時はこうするみたいな考え方や知識が僕の中で明確になってきている」。好不調の波の中で何を確認し、何に立ち返るのか。牧との時間は、打席に向かう上での判断基準を増やす機会になった。



また、打撃以外でも、先輩の姿から感じ取るものがあった。





「背中で引っ張る」牧秀悟から学ぶ“中心選手の在り方”

[caption id="attachment_266190" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの古賀悠斗【写真：編集部】[/caption]











「僕はキャッチャーなので、言う時は言わないといけない部分もあるけど、チームを引っ張っていく中心選手になるために、牧さんのような背中で引っ張る姿は見習わなければならないところ」。プレーや姿勢で周囲を引っ張る。古賀は、中心選手としてのあり方も牧の背中から学んでいる。



出場機会が限られる中でも、攻守で結果を残していく。古賀は、その積み重ねの先にベストナインを見据えている。小島、柘植世那との併用が続く中で簡単ではないことも理解しているが、「やっぱりベストナインは目指したい」という思いは変わらない。



ただ、個人タイトルだけを見ているわけではない。「今自分が置かれている立場の中で、出た試合でやることはやりたいし、途中出場でも求められてることを全うしたい」。先発で出る日も、途中からマスクをかぶる日も、求められる役割を果たすことが、チームの勝利につながっていくと考えている。



負けず嫌いで、責任感も強い古賀だからこそ、昨季までの悔しさは簡単に消えない。「僕のせいで負けたと思っているし、本当にすごく悔しくて。キャッチャーが僕じゃなかったらとか、色々考えてしまうこともあった」。捕手として勝敗と向き合ってきたからこそ、言葉には重みがある。同じ思いを繰り返さないためにも、チームが上位を争う今の位置を守り、さらに上へ進みたい。



「まだ序盤ですけど、今いい位置にいる。これをキープして、チームとしてはAクラス、そして優勝を目指していきたい」



見据えるのはリーグ優勝。背番号22が、一つ一つの勝利を重ねながらチームを頂点へ導いていく。



（取材・文：灰原万由）

























【動画】古賀バズーカ炸裂！ワォーターズを刺すシーンがこちら

DAZNベースボールのXより













バズーカー×2



古賀悠斗がこの回2つ目の盗塁阻止



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