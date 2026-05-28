







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得が噂されている。ここまで具体的な動きはない状況だが、他球団からはドジャース入りが実現するだろうと予想されているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球団トップクラスの先発左腕。今季は左肘遊離体により、5月上旬から故障者リスト（IL）に入っている。











同メディアは「ファンサイデッドのロバート・マレー記者によると、ある球団幹部は、最終的にスクーバルはドジャースへトレードされると見ているという」としつつ、「私の予想では他球団は彼を数か月レンタルするために、トップ10級のプロスペクトを2人出す程度になる。あるいはアンドリュー・フリードマン編成本部長が獲りに行くかだ。彼が加われば、ドジャースのワールドシリーズ（WS）制覇の可能性はかなり大きく上がる。5試合のシリーズで2度先発させられるからね。同編成本部長が獲得する。それが私の予想だ」という同幹部の見解を紹介。



続けて、「タイガースもわずかな見返りで手放すことはないだろうが、もしトレードしなければ何の見返りもなく失う可能性が高い。ドジャースは現時点では、『本気で獲得を望めば、実現できてしまうのではないか』と感じさせる状況だ」と記している。





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