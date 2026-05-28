◆3打席連続出塁＆得点、メジャー初盗塁も記録

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が27日（日本時間28日）、本拠地レート・フィールドでのツインズ戦に「2番・指名打者」でスタメン出場。7回の第5打席にア・リーグ単独トップを更新する20号ソロを放った。

ツインズの先発左腕・プリ－リップと対戦し、無死一塁だった初回の第1打席は空振り三振。2回の第2打席は二死一、三塁の好機だったが、2ボール2ストライク後のカーブを打ち上げ遊飛に倒れた。

イニング先頭だった5回の第3打席は、フルカウント後の外角ボール球を冷静に見送り四球で出塁。その後、4番・グリチュクの適時打で生還し4試合連続得点を記録した。

7点リードで迎えた6回の第4打席は再び先頭で2番手右腕のオルゼと対戦。1ボール1ストライク後のスライダーをライナーで左前へ弾き返し3試合連続安打をマークした。その後、メジャー初盗塁となる二盗に成功すると、再びグリチュクの適時打で生還した。

7回の第5打席は前を打つ1番・マイドロスが満塁弾を放ち、13－1となった一死無走者で3番手右腕・アダムズと対戦。2ボール1ストライク後の外角直球を完璧に捉えた打球は、速度108.3マイル（約174キロ）、飛距離432フィート（約132メートル）、角度24度で左翼席に飛び込む20号ソロとなった。

これで今季3度目となる3試合連続アーチをマーク。ア・リーグ最速で20号に到達し、現在21本塁打でメジャー全体トップのシュワバー（フィリーズ）に1本差に迫った。