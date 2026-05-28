ミランが、今シーズン限りでボーンマスを退任するアンドニ・イラオラ監督へオファーを提示しているようだ。27日、イタリアメディア『スカイ』が伝えている。

ミランは昨シーズン、セリエAを8位で終え、マッシミリアーノ・アッレグリ前監督を再招へい。しかし、今シーズンは終盤に失速し、最終的にセリエA5位でシーズン終了。2シーズン連続でチャンピオンズリーグ出場権を逃した。

そしてミランは25日、アッレグリ前監督、ジョルジョ・フルラーニCEO（最高経営責任者）、イグリ・ターレSD（スポーツディレクター）、ジェフリー・モンカダTD（テクニカルディレクター）を解任。来シーズンに向けて早くもクラブの変革を行っている。

報道によると、ミランは新監督としてイラオラ監督に狙いを定めているとのこと。また、移籍市場に詳しいニコロ・スキーラ氏によれば、ミランはすでに年俸400万ユーロ（約7億4000万円）の2029年夏までの契約でオファーを提示しており、現在は同監督の回答を待っている段階だという。

一方で、イラオラ監督はクリスタル・パレスやニューカッスル、レヴァークーゼンからもオファーを提示されているほか、ミランは同監督の招へいに失敗した場合に備え、オーストリア代表を率いるラルフ・ラングニック監督も候補としてリストアップしているようだ。

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