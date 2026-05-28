カンファレンスリーグ決勝が27日に行われ、クリスタル・パレス（イングランド）とラージョ・バジェカーノ（スペイン）が対戦した。

クリスタル・パレスはリーグフェーズこそ10位で終え、決勝トーナメント進出プレーオフに回ったが、そこからはフィオレンティーナとの準々決勝セカンドレグを除いて無敗で決勝に進出した。クラブ史上初となる欧州カップ戦優勝、そして来季のヨーロッパリーグ（EL）出場を決めることはできるか。

対するラージョ・バジェカーノは、リーグフェーズを5位でフィニッシュし、AEK（ギリシャ）やストラスブール（フランス）などを撃破して決勝にたどり着いた。ラージョ・バジェカーノにとって、クラブ史上初となる主要タイトル獲得のチャンスとなった。

鎌田大地が先発出場したクリスタル・パレスは、ロングボールも駆使しつつ敵陣に迫っていく。対するラージョ・バジェカーノは、ボールをコントロールしながら得点を狙う。

徐々にラージョ・バジェカーノが優位に立つなか、30分を過ぎたころに観客席で医療上のトラブルが発生。数分ほど試合が中断された。それでも、ラージョ・バジェカーノは再開後も変わらず勢いを保つ。結局、前半はスコアが動かないまま終了。どちらも決定機は訪れたが、得点を奪うことはできなかった。

スコアが動いたのは51分だった。クリスタル・パレスのアダム・ウォートンがドリブルでボールを持ち運ぶと、ボックス前から左足を振り抜いてシュート。これはGKアウグスト・バタージャに弾かれたが、ゴール前に詰めていたジャン・フィリップ・マテタがそのボールを左足で押し込み、クリスタル・パレスが先制点を奪った。

先制したクリスタル・パレスは試合をコントロールしていきたいところだったが、ラージョ・バジェカーノも徐々に巻き返し、攻勢を増していく。しかし、同点とすることができない。

試合はこのまま終了。クリスタル・パレスが1－0でラージョ・バジェカーノに勝利し、クラブとして初の欧州カップ戦優勝を果たした。なお鎌田大地はフル出場し、存在感を示した。

【スコア】

クリスタル・パレス 1－0 ラージョ・バジェカーノ

【得点者】

1－0 51分 ジャン・フィリップ・マテタ（クリスタル・パレス）

【動画】均衡崩れた！ マテタの優勝へ導く先制ゴール