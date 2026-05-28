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2026.05.28 17:45 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 0 1 1 3 0
ＤｅＮＡ 0 0 0 0 0
  • OUT

    4番 佐野 恵太 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    9番 Ａ・エスピノーザ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    オ1-0Ｄ

    東 克樹 がワイルドピッチ オリックス得点！ オ 1-0 Ｄ ランナー：3塁

  • OUT

    8番 渡部 遼人 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    7番 野口 智哉 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 山中 稜真 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 宗 佑磨 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 度会 隆輝 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 勝又 温史 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 蝦名 達夫 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    4番 紅林 弘太郎 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 森 友哉 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 中川 圭太 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 西川 龍馬 セカンドゴロ 1アウト

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