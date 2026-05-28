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2026.05.28 17:45 横浜スタジアム
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OUT
4番 佐野 恵太 ライトフライ 1アウト
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OUT
9番 Ａ・エスピノーザ 空振り三振 3アウト
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OUT
オ1-0Ｄ
東 克樹 がワイルドピッチ オリックス得点！ オ 1-0 Ｄ ランナー：3塁
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OUT
8番 渡部 遼人 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
7番 野口 智哉 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 山中 稜真 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 宗 佑磨 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 度会 隆輝 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
2番 勝又 温史 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 蝦名 達夫 セカンドフライ 1アウト
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OUT
4番 紅林 弘太郎 サードゴロ 3アウト
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OUT
3番 森 友哉 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 中川 圭太 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 西川 龍馬 セカンドゴロ 1アウト
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