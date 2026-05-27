ヤクルト・古賀優大

　日本野球機構（NPB）は27日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　セ・リーグの捕手では26日が2位・坂倉将吾（広島）、3位・古賀優大（ヤクルト）だったが、古賀が2位に浮上し、坂倉が3位に後退した。先発投手では26日に3位だった竹丸和幸（巨人）に変わって、才木浩人（阪神）が3位に浮上。

　その他、セ・リーグ一塁手ではオスナ（ヤクルト）が3位浮上、パ・リーグ抑え投手では横山陸人（ロッテ）が3位浮上、パ・リーグ外野手では周東佑京（ソフトバンク）が3位に浮上している。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

27,692　高橋遥人（阪神）

21,208　山野太一（ヤクルト）

15,337　才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

56,086　大勢（巨人）

19,119　星知弥（ヤクルト）

10,735　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

57,288　キハダ（ヤクルト）

21,874　マルティネス（巨人）

21,208　岩崎優（阪神）

＜捕手＞

27,631　坂本誠志郎（阪神）

22,771　古賀優大（ヤクルト）

22,737　坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

63,642　大山悠輔（阪神）

24,061　筒香嘉智（DeNA）

18,572　オスナ（ヤクルト）

＜二塁手＞

51,160　中野拓夢（阪神）

31,129　牧秀悟（DeNA）

14,061　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

81,351　佐藤輝明（阪神）

19,585　武岡龍世（ヤクルト）

16,855　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

39,762　村松開人（中日）

35,504　長岡秀樹（ヤクルト）

23,595　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

87,324　森下翔太（阪神）

41,938　度会隆輝（DeNA）

39,409　細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

21,885　平良海馬（西武）

19,308　伊藤大海（日本ハム）

14,352　エスピノーザ（オリックス）

＜中継投手＞

29,651　椋木蓮（オリックス）

25,541　甲斐野央（西武）

23,450　鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

43,980　マチャド（オリックス）

25,789　岩城颯空（西武）

20,368　横山陸人（ロッテ）

＜捕手＞

38,971　田宮裕涼（日本ハム）

27,596　若月健矢（オリックス）

20,143　小島大河（西武）

＜一塁手＞

48,332　ネビン（西武）

46,486　清宮幸太郎（日本ハム）

21,264　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

45,283　太田椋（オリックス）

29,517　小川龍成（ロッテ）

26,190　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

54,999　栗原陵矢（ソフトバンク）

26,041　郡司裕也（日本ハム）

23,476　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

29,075　村林一輝（楽天）

25,755　水野達稀（日本ハム）

24,698　紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

53,745　万波中正（日本ハム）

46,893　西川史礁（ロッテ）

44,150　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

57,196　レイエス（日本ハム）

35,277　柳田悠岐（ソフトバンク）

17,744　森友哉（オリックス）