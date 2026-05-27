日本野球機構（NPB）は27日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
セ・リーグの捕手では26日が2位・坂倉将吾（広島）、3位・古賀優大（ヤクルト）だったが、古賀が2位に浮上し、坂倉が3位に後退した。先発投手では26日に3位だった竹丸和幸（巨人）に変わって、才木浩人（阪神）が3位に浮上。
その他、セ・リーグ一塁手ではオスナ（ヤクルト）が3位浮上、パ・リーグ抑え投手では横山陸人（ロッテ）が3位浮上、パ・リーグ外野手では周東佑京（ソフトバンク）が3位に浮上している。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
27,692 高橋遥人（阪神）
21,208 山野太一（ヤクルト）
15,337 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
56,086 大勢（巨人）
19,119 星知弥（ヤクルト）
10,735 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
57,288 キハダ（ヤクルト）
21,874 マルティネス（巨人）
21,208 岩崎優（阪神）
＜捕手＞
27,631 坂本誠志郎（阪神）
22,771 古賀優大（ヤクルト）
22,737 坂倉将吾（広島）
＜一塁手＞
63,642 大山悠輔（阪神）
24,061 筒香嘉智（DeNA）
18,572 オスナ（ヤクルト）
＜二塁手＞
51,160 中野拓夢（阪神）
31,129 牧秀悟（DeNA）
14,061 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
81,351 佐藤輝明（阪神）
19,585 武岡龍世（ヤクルト）
16,855 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
39,762 村松開人（中日）
35,504 長岡秀樹（ヤクルト）
23,595 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
87,324 森下翔太（阪神）
41,938 度会隆輝（DeNA）
39,409 細川成也（中日）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
21,885 平良海馬（西武）
19,308 伊藤大海（日本ハム）
14,352 エスピノーザ（オリックス）
＜中継投手＞
29,651 椋木蓮（オリックス）
25,541 甲斐野央（西武）
23,450 鈴木昭汰（ロッテ）
＜抑え投手＞
43,980 マチャド（オリックス）
25,789 岩城颯空（西武）
20,368 横山陸人（ロッテ）
＜捕手＞
38,971 田宮裕涼（日本ハム）
27,596 若月健矢（オリックス）
20,143 小島大河（西武）
＜一塁手＞
48,332 ネビン（西武）
46,486 清宮幸太郎（日本ハム）
21,264 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
45,283 太田椋（オリックス）
29,517 小川龍成（ロッテ）
26,190 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
54,999 栗原陵矢（ソフトバンク）
26,041 郡司裕也（日本ハム）
23,476 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
29,075 村林一輝（楽天）
25,755 水野達稀（日本ハム）
24,698 紅林弘太郎（オリックス）
＜外野手＞
53,745 万波中正（日本ハム）
46,893 西川史礁（ロッテ）
44,150 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
57,196 レイエス（日本ハム）
35,277 柳田悠岐（ソフトバンク）
17,744 森友哉（オリックス）