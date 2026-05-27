「死球後最初の打席で」岡本和真、19試合ぶりの決勝11号！　マーリンズ投…


　


岡本和真　最新情報
　トロント・ブルージェイズに所属する29歳の岡本和真内野手は、27日（日本時間28日）に行われたマイアミ・マーリンズ戦に出場し、6回裏に勝ち越しのソロホームランを放った。同選手の今季11号によって、ブルージェイズが2-1の勝利を収めたと、米メディア『タイムズユニオン』が報じている。
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　岡本は2回の第1打席で空振り三振を喫すると、4回の第2打席ではマーリンズのエウリー・ペレス投手から死球を受けてしまう。
  

　

 
　それでも岡本は大事には至らず、反対にペレスが5回前のウォーミングアップ中に右ハムストリングが痙攣して緊急​​降板した。
 
　すると6回、岡本が右中間後方のブルペンに飛び込む19試合ぶりの決勝弾を放つ。
 
　この活躍に投手陣が応え、ブルージェイズがリードを保ったまま逃げ切りに成功している。
 
　試合後、ペレスは「岡本に当てるつもりは全くなかった。
 
　（ブルージェイズのシュナイダー監督が）何か言っていたけど、正直何を言っているのかは分からなかった。
 
　ただ、向こうが自分の注意を引こうとしていたので、ベンチの方を見ていただけだよ」と語っている。
 
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