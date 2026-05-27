







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、控え捕手のダルトン・ラッシング捕手が、グラウンド内外で良くも悪くも存在感を発揮している。その同選手について、米メディア『ファンサイデッド』は、タリック・スクーバル投手獲得のためのトレード要員に含めている。



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今季のラッシングは日本時間25日終了時点で、27試合、打率.267、7本塁打、17打点と、少ない出番の中で結果を残している。その一方で、相手チームの不正行為を疑うような発言や、試合中の相手選手への暴言などが度々取りざたされている。











同メディアは「もし低迷するデトロイト・タイガースがチーム解体に踏み切るなら、スクーバルの有力な移籍先としてドジャースが浮上している。残念ながら、この話はあまりにも理にかなっている」としつつ、ドジャースがラッシング、リバー・ライアン投手、ザイアー・ホープ外野手の3名と引き換えにスクーバルを得るトレード案を考案。



続けて、「ラッシングは現在ナリーグで最も打っている捕手だが、ウィル・スミス捕手がいるため、レギュラーとして十分な出場機会を得られていない。デトロイトにはディロン・ディングラー捕手がいるが、ドジャースとは違ってラッシングを容易に一塁へコンバートできる。そうなれば、不安定なスペンサー・トーケルソン内野手に代わる存在となり、ケビン・マクゴニグル内野手の後ろを打つ長距離打者として大きな役割を果たせるだろう」と記している。





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