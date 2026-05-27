楽天は28日、7月5日の日本ハム戦で宮城県出身 Hey! Say! JUMPの八乙女光さんがセレモニアルピッチを行うことになったと発表した。

2023年から4年連続のご来場となる八乙女さんは、当日はセレモニアルピッチのほか、試合前のステージやイニング間のイベントにも登場予定。

▼ 八乙女光さん

「2026年も故郷で、楽天イーグルスの盛り上げに参加できて嬉しいです！当日は暑い日になると思いますが、心から楽しめるように、お互い体調に気をつけて、球場でお会いしましょう！！」