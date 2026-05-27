「タンケ、お疲れ様！」愛された助っ人・ビシエドの“NPBラストゲーム”を見…









中日ドラゴンズでも主砲を務めたダヤン・ビシエドが、横浜DeNAベイスターズを退団し、日本球界を離れる決断を下した。横浜スタジアムでの温かな別れを見ながら、どうしても頭をよぎったのは「本当はこういうことを、名古屋でもやらないといけなかったよなぁ」という思いだった。（文・チャッピー加藤）





“戦車”が去った日…ビシエド、日本球界に別れ

[caption id="attachment_266135" align="alignnone" width="1200"] DeNAのダヤン・ビシエド【写真：産経新聞社】[/caption]











24日、淋しいニュースが飛び込んできた。



2016年から9年間にわたって中日ドラゴンズに在籍。その間通算1012安打、139本塁打を放ち、主砲として活躍した“エル・タンケ”（スペイン語で“戦車”）ことダヤン・ビシエドが、現在所属する横浜DeNAベイスターズをシーズン半ばで退団。日本のプロ野球から“引退”し、家族が住む米国に帰国すると表明したのだ。



ビシエドは、思い描いていた状況とのズレに葛藤を抱え、家族の元へ戻る決断を下したという。



ドラゴンズ時代は家族を名古屋に呼び寄せ、一緒に暮らしていたビシエドだが、DeNAには単身赴任の形で来日。自分が納得する活躍ができない中、思い悩んだ末での選択だろう。



ビシエドは貴重な代打の切り札であり、今季は故障で出遅れた筒香嘉智に代わって開幕戦で4番も務めた。DeNAは慰留したようだが、本人の意思が固かったそうだ。プロ意識が高く、家族愛の強いビシエドらしい決断だと思う。



発表のあった24日、横浜スタジアムで行われた東京ヤクルト戦。ビシエドは7回に代打で出場した。日本での最終打席は空振り三振だったが、試合はDeNAが1-0で勝利。お立ち台に立った戸柱恭孝がビシエドを呼び、ファンへ挨拶する場を作った。



場内一周の後、DeNAナインがビシエドを胴上げ。短い在籍期間にもかかわらず、心のこもった送り出し方だった。ハマスタのスタンドには、報せを聞いて急きょ駆け付けた関東在住のドラゴンズファンも少なからずいたそうで、これも彼の“人徳”だろう。



ほとんどの外国人選手がシーズン終了と同時に帰国する中、ビシエドはドラゴンズ時代、オフのファンフェスタや球団の納会に参加したこともあったし、名古屋の街やドラゴンズを心から愛していた。



一方、ドラゴンズ退団の際、長年チームを支えた功労者だけに、ファンの前であらためて送り出す機会があってもよかったのではないか――そう感じたのは私だけではないだろう



2024年の最終戦。私はバンテリンドームの内野スタンドにいた。ビシエドはその日ベンチ入りメンバーに入っていなかったが、試合後の場内一周のときにユニフォーム姿で突然グラウンドに現れ、ファンに手を振った。あのとき起こった歓声はいまだに忘れない。



残念だったのは、彼がファンに直接挨拶する機会が設けられなかったことだ。ハマスタでの“引退試合”を中継で観て「本当はこういうことを、名古屋でもやらないといけなかったよなぁ」とあらためて思った次第。来年のオープン戦でその機会を設けてはどうだろう？……タンケ、お疲れ様！ あなたのことは忘れません。





【著者プロフィール】

チャッピー加藤(Chappy Kato)

1967年生まれ。愛知県名古屋市出身。上智大学卒業。構成作家、コラムニスト、ラジオDJ。幼少時より半世紀以上野球を観戦。特に球場巡りがライフワーク。贔屓のドラゴンズ戦を中心に、毎年プロ野球全12球場での公式戦を生観戦。2006年から20年連続で継続中。落合監督時代、5度出場した日本シリーズの最終戦をすべて球場で見届けた。歌謡曲のレコードコレクターでもあり、昭和文化にも造詣が深い。





























【動画】ビシエド、ファンへの最後の挨拶シーンがこちら



DAZNベースボールのXより













「どんな時でも素晴らしい応援を送ってくれた」🎙️



惜しまれつつ本日で現役引退...

ビシエドがファンへ最後の挨拶



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【了】