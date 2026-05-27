「再び活躍してくれると期待」千賀滉大が希望の光！？　メッツは怪我人続…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手の早期復帰が期待されている。それほど同球団の先発ローテーションは危機に陥っており、怪我人続出がチームに深刻な影響を与えていると、米メディア『エンパイアスポーツメディア』が報じている。

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昨季のメッツは、シーズン前半好調で後半に負傷者が多発して成績低迷し、最終的にプレーオフ進出を逃すという展開だった。











しかし、今季は序盤から怪我人の多さに悩まされており、55試合を終えて22勝33敗の成績を残し、ナ・リーグ東地区最下位に沈むほど泥沼状態となっている。



明るい材料としては、フランシスコ・リンドーア内野手がようやく再び動けるようになり、千賀がリハビリを開始。フランシスコ・アルバレス捕手も、当初の想定より早いペースで回復していることだ。



しかし、全体像は依然として厳しい。



ルイス・ロベルト・ジュニア外野手は60日間の故障者リスト（IL）入りし、タイロン・テイラー外野手も股関節屈筋の張りで離脱。さらに、クレイ・ホームズ投手は腓骨骨折からの長い復帰への道のりを見据えている。



それだけに、メッツは浮上のきっかけを探し求めているだろう。



同メディアは、千賀について「彼は回復に向かっている数少ない選手の1人だ。



5月22日に行われたリハビリ登板では、3.1イニングを投げ、64球を記録。球速は97マイル（約156キロ）に達した。



それは重要なことだ。ただ、彼が出場するだけではメッツは満足しない。



特にホームズが離脱し、投手陣がすでに手薄な状況にある今、千賀が再び真の先発ローテーションの一員として活躍してくれることを必要としている」と伝えている。



千賀の復帰は6月中旬になると予想されており、もう少し時間がかかりそうだ。



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