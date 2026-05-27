「再び活躍してくれると期待」千賀滉大が希望の光！？　メッツは怪我人続…


　


千賀滉大　最新情報
　ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手の早期復帰が期待されている。それほど同球団の先発ローテーションは危機に陥っており、怪我人続出がチームに深刻な影響を与えていると、米メディア『エンパイアスポーツメディア』が報じている。
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　昨季のメッツは、シーズン前半好調で後半に負傷者が多発して成績低迷し、最終的にプレーオフ進出を逃すという展開だった。
  

　

 
　しかし、今季は序盤から怪我人の多さに悩まされており、55試合を終えて22勝33敗の成績を残し、ナ・リーグ東地区最下位に沈むほど泥沼状態となっている。
 
　明るい材料としては、フランシスコ・リンドーア内野手がようやく再び動けるようになり、千賀がリハビリを開始。フランシスコ・アルバレス捕手も、当初の想定より早いペースで回復していることだ。
 
　しかし、全体像は依然として厳しい。
 
　ルイス・ロベルト・ジュニア外野手は60日間の故障者リスト（IL）入りし、タイロン・テイラー外野手も股関節屈筋の張りで離脱。さらに、クレイ・ホームズ投手は腓骨骨折からの長い復帰への道のりを見据えている。
 
　それだけに、メッツは浮上のきっかけを探し求めているだろう。
 
　同メディアは、千賀について「彼は回復に向かっている数少ない選手の1人だ。
 
　5月22日に行われたリハビリ登板では、3.1イニングを投げ、64球を記録。球速は97マイル（約156キロ）に達した。
 
　それは重要なことだ。ただ、彼が出場するだけではメッツは満足しない。
 
　特にホームズが離脱し、投手陣がすでに手薄な状況にある今、千賀が再び真の先発ローテーションの一員として活躍してくれることを必要としている」と伝えている。
 
　千賀の復帰は6月中旬になると予想されており、もう少し時間がかかりそうだ。
 
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