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ロサンゼルス・ドジャースは25日（日本時間26日）、オフシーズンに受けた肘の手術から回復していたキケ・ヘルナンデス内野手を復帰させた。これにより、キム・ヘソン内野手がマイナー降格となる可能性が浮上している。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が言及した。



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シーズン開幕当初から、ヘルナンデスが復帰すればサンティアゴ・エスピナル内野手のメジャー残留が危うくなると見られていた。両者とも右打者で三塁手も担えるため、エスピナルをDFAにして40人枠を空けるのが自然な対応と考えられていた。











しかし、その判断はここにきて少し複雑になっている。ムーキー・ベッツ内野手が負傷者リスト（IL）から復帰した際、ドジャースはアレックス・フリーランド内野手を3Aに降格させ、ヘソンをメジャーに残した。ところが、ヘソンが出場機会を得た後に大きく苦しんでいる。



ヘソンは25日の試合前の時点、40打数で安打6、三振16、OPS.377と低迷。デーブ・ロバーツ監督も、ヘソンの打撃内容に「正直に言って、ここ1カ月は彼にとってかなり厳しいものになっている」と懸念を示している。



結果的にヘソンはメジャーに残留したが、カムラス氏は「ドジャースはエスピナルをメジャーに残し、ヘソンを3Aに降格させることを望むかもしれなかった。エスピナルはオプション権を行使できないため、ドジャースはウェイバーで彼を失うリスクを負うことになる」と言及した。







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