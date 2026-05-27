◆ 高木氏「久しぶりに見ましたよ、右の方向でスタートをわざわざ切る走者を」

DeNAは27日、オリックスとの交流戦2戦目で2－5と連敗を喫した。初回に無死二塁で二塁走者・ヒュンメル、5回は一死二塁で打者走者・度会隆輝が走塁死となった。

どちらも適時打後のミスで追加点の好機を逸したDeNA。27日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・坂口智隆氏は初回の走塁死について「自分の視野の範囲で起きているので、スタートを切ってしまったのなら挟まれてもう一回同じシチュエーションを作る」べきだと語り、5回の走塁死は「二塁ベースで打球が跳ねて、二塁走者のスタートが遅れたが、中堅手の肩という所も全部シチュエーションを頭に入れたなかで、行かなくてよかった。アウトになったらだめな場面かなと思う」と苦言を呈した。

さらにもう1人の解説・笘篠賢治氏が「先の塁を取ろうという気持ちを常に持ち続けるのは大事なことだが、そこでのシチュエーションという部分。（ヒュンメルは）遊撃手がゴロを捕った所を見ているでしょう、じゃあもう三塁は間に合わないので、そこで挟殺プレーに持ち込む。度会の場合も、終盤に同点の場面とかもう1点どうしても追加点が欲しい時は囮のような感じにするのはあるが、ここはまだそういうことをしてはいけないケースなので、冷静に考えればできるはずなんですよね」と指摘すると、MCの高木豊氏は「久しぶりに見ましたよ、右の方向でスタートをわざわざ切る走者を。いや…なんか久しぶりに見ましたね、貴重です」と呆れながらコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』