







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間26日、左肘故障により離脱が続いていたキケ・ヘルナンデス内野手がメジャー復帰を果たした。昨オフに手術を受け、今季開幕にも間に合わなかった中でようやくの復帰となったが、それだけ患部の状態は深刻だったようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアはキケが同日に語ったコメントとして「手術を担当したチームドクターのニール・エルトラッシュ医師から、『この種の怪我では今まで見た中で最悪だ。よくあれでプレーできていたな』って言われたんだ。だから僕は『ありがとうございます。褒め言葉として受け取ります』って返したよ。そしてその場ですぐアンドリュー（・フリードマン編成本部長）に連絡して、『先生、今言ったことをそのまま彼に伝えてください』って頼んだんだ。それで僕は、『君たちのためにここまでやったんだから、ちゃんと再契約してくれよ』って言ったんだよ」と紹介。











続けて、「キケは昨季ポストシーズンで、耐え難い痛みを抱えながらプレーしていた。ワールドシリーズでは3打点を記録した一方、『打撃姿勢に入るたびに、まるでバーナーで炙られているような感覚だった』と語っている」と記している。



しかし、キケは復帰2戦目となった同27日の試合で本塁打を放ったが、左脇腹痛を理由に途中交代。再びのIL入りが濃厚となってしまった。





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