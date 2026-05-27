王立オランダサッカー協会（KNVB）は27日、FIFAワールドカップ2026に臨む本大会メンバー26名を発表した。

欧州予選を6勝2分けの無敗で突破し、2大会連続12回目の本大会出場を決めたオランダ代表。過去の最高成績は準優勝3回と悲願の優勝を目指す。本大会では日本代表と同じグループFに組み込まれ、現地時間6月14日に日本代表、同20日にスウェーデン代表、同25日にチュニジア代表と対戦する。

オランダ代表の本大会に向けたメンバー発表は当初、25日に予定されていたが、より慎重な選考を行うため27日に変更となっていた。今後は6月3日にアルジェリア代表、同9日にウズベキスタン代表との親善試合を経て、本大会に進む。

ロナルド・クーマン監督は本大会のメンバー26名を発表。キャプテンのフィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール）を中心にDF陣はプレミアリーグで主力を張る選手が順当に選出。MFではフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）やタイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ）、ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール）が名を連ねている。FWには、コンディションを不安視されたエースのメンフィス・デパイ（コリンチャンス）やコーディ・ガクポ（リヴァプール）が選ばれている。

発表されたメンバーは以下の通り。



▼GK

マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）

ロビン・ローフス（サンダーランド／イングランド）

バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）

▼DF

ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）

デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）

ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）

ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

ヨレル・ハト（チェルシー/イングランド）

▼MF

ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）

トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス／イタリア）

タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）

マルテン・デ・ローン（アタランタ／イタリア）

フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）

クインテン・ティンバー（マルセイユ／フランス）

ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）

フース・ティル（PSV）

マッツ・ウィーファー（ブライトン／イングランド）

▼FW

メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）

コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）

ブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）

ドニエル・マレン（ローマ／イタリア）

ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）

ノア・ラング（ガラタサライ／トルコ）

クリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム／イングランド）