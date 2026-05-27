マンチェスター・ユナイテッドはアタランタに所属するブラジル代表MFエデルソンの獲得に迫っているようだ。27日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。

マンチェスター・Uは、今シーズン限りでブラジル代表MFカゼミーロが退団。さらにウルグアイ代表MFマヌエル・ウガルテの去就も不透明となっており、クラブは今夏の移籍市場で中盤の補強を目指すことが報じられている。

『スカイスポーツ』は、「マンチェスター・Uがエデルソンの獲得をめぐり、アタランタとの合意に近づいている」と報道。移籍金に関しては「固定の3500万ポンド（約74億円）とボーナスの300万ポンド（約6億円）の総額3800万ポンド（約80億円）になる」と指摘。早ければ今週末に最終的な合意に達する可能性があるとも伝えており、両クラブの交渉は順調に進んでいるようだ。

これまでブライトンに所属するカメルーン代表MFカルロス・バレバや、ウェストハムのポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデスの獲得にも関心を示していることが伝えられてきたが、これらの選手についても引き続き、調査を続ける方針のようだ。

現在26歳のエデルソンは、2022年にコリンチャンスからサレルニターナに移籍。半年後にアタランタへステップアップを果たすと、これまでクラブ通算180試合に出場し、2023－24シーズンにはクラブ史上初のUEFAヨーロッパリーグ（EL）制覇に貢献している。