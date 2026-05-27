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ロサンゼルス・ドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手が、26日（日本時間27日）のコロラド・ロッキーズ戦で負傷交代した。オフシーズンの手術からようやく復帰したばかりだったが、この日の走塁中に痛めたとみられる。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョシュ・デイビス記者が言及した。



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問題の場面は4回、ヘルナンデスは二塁打を放った後の走塁中に異変が起きたとみられ、ドジャースは5回表に入る前に交代を決断した。チームは大きくリードしていたため、無理をさせない判断だった可能性もある。











ヘルナンデスはオフシーズンに受けた肘の手術から回復し、月曜日にアクティブロースターへ復帰したばかりだった。復帰後すぐに攻撃面で貢献していたことを考えると、今回の負傷は本人にとってもチームにとっても残念な展開だ。



現時点で、ドジャースはヘルナンデスが左腹斜筋を痛めたことを明かしているが、具体的な復帰時期は明らかにされていない。今後の検査や状態確認によって、負傷者リスト（IL）入りの有無が判断されることになりそうだ。



悔しい負傷交代となったヘルナンデスについてデイビス氏は「彼は走塁中に怪我を負った模様で、試合を途中退場した。試合中、ダグアウトで明らかに動揺している姿が映し出され、デーブ・ロバーツ監督が慰めていた」と言及した。





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