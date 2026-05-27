







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、昨季のトレード期限ではあまり目立った動きは見せなかった。今季はどのような立ち回りを見せるのか注目される中、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、ボストン・レッドソックス所属のアロルディス・チャップマン投手を獲得すると大胆予想している。



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現在38歳のチャップマンは、メジャーデビューした2010年から昨季までに通算367セーブを記録している球界屈指のクローザー。今季も日本時間27日終了時点で18登板、0勝1敗12セーブ、防御率0.51と実力は健在だ。











同メディアは「ドジャースは昨年のトレード期限では比較的静かな動きに終始し、アレックス・コール外野手、ブロック・スチュワート投手、そしてベン・ロートベット捕手を獲得するにとどまった。しかし、今年は大胆な挑戦に出ることになりそうだ。ドジャースのファームには外野手のプロスペクトがあふれており、そのうち少なくとも1人をレッドソックスへ放出し、チャップマンを獲得すると見られている」と言及。



ドジャースは現在、クローザーのエドウィン・ディアス投手が離脱中ながらブルペンは好調だが、同メディアは「ドジャースにチャップマンが“必要”かと言われれば、決してそうではない。だが、彼が加わればチームがさらに強くなるのは間違いない。なら、獲りに行かない理由はあるだろうか」と主張している。





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