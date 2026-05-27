パープルカラーのシックスティーズ・クロノグラフが登場｜グラスヒュッテ・オリジナル

グラスヒュッテ・オリジナルより、魅惑的なパープルカラーを纏った新作モデル「シックスティーズ・クロノグラフ・アニュアルエディション」が発表された。文字盤には、1960年代のアルバムジャケット、バンド名、ポピュラー音楽史における名曲タイトルにインスピレーションを与えてきたカラーモチーフのパープルを採用する。

【画像】きらめくパープルの文字盤が、新しいヴィンテージスタイルを提案する（写真9点）

魅惑的なパープル文字盤の基盤には、薄いブロンズが採用されている。これに緻密なエンボス加工を加えることで、洗練された独特の質感を演出。さらに、フライス加工を施すことによって、レコード盤を彷彿とさせる優雅な引き仕上げが実現された。

ドーム型に成形されたダイアルには、ゴールドのガルバニックコーティングが施される。この工程で色彩のベースを築いた後、透明なパープルラッカーを手作業で丹念に塗布し、窯での焼成プロセスを経て、深みのある美しい表情が完成する。

文字盤のひとつひとつに、職人技による何十という工程、膨大な時間、そして長年にわたり培ってきた時計づくりの経験が注ぎ込まれた2026年のアニュアルエディションは、2026年5月から世界各国のグラスヒュッテ・オリジナルのブティックおよび正規販売店で発売される。

シックスティーズ・クロノグラフ・アニュアルエディション

リファレンス ナンバー： 1-39-34-08-22-04（シンセティックストラップ付き）

ムーブメント： 自動巻きキャリバー 39-34

機能： 時、分（センター）、スモールセコンド（オフセンター）、秒停止機構、

クロノグラフ（センターのストップセコンド、30分積算計）

石数： 51

振動数： 28,800振動／時（4Hz）

作動時間： 40時間

耐衝撃性： 耐震性振動システム

ケース： ステンレススティール、サファイアクリスタル ケースバック、3気圧防水

ガラス： 両面無反射コーティングのドーム型サファイアクリスタル

サイズ： 直径：42mm、厚さ：12.4mm

ラグからラグまで： 48.5mm

文字盤： エンボス加工入りの透明なパープルラッカー仕上げ、ホワイトのアラ

ビック数字、エングレービングによる夜光ドット付きアワーインデックス

針： ゴールドプレート仕上げ、部分的にスーパールミノバ®を塗布

ストラップ： ブラックのシンセティックストラップ、尾錠