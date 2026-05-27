ミランに所属するクロアチア代表MFルカ・モドリッチの去就は依然として不透明なようだ。26日、イタリア紙『トゥットスポルト』が伝えている。

現在40歳のモドリッチは昨年夏に13年間を過ごしたレアル・マドリードに別れを告げ、ミランと1年契約を締結した。今シーズンは最終盤に負傷離脱を余儀なくされたが、公式戦37試合出場2ゴール3アシストという成績を残し、衰え知らずの技術と戦術眼でチームを牽引。契約満了が迫る中、以前から1年間の延長オプション行使が濃厚と報じられ、本人も「ミランでトロフィーを獲得したい気持ちに変わりはない」と残留を示唆していた。

しかし、シーズン最終盤の10試合で6敗と急失速したミランはセリエAで5位に終わり、チャンピオンズリーグ（CL）出場権を逃すことに。クラブは25日に「シーズンは紛れもない失敗に終わった」と総括した上で、ジョルジョ・フルラーニCEO（最高経営責任者）、マッシミリアーノ・アッレグリ監督、イグリ・ターレSD（スポーツディレクター）、ジェフリー・モンカダTD（テクニカルディレクター）の解任を発表した。

『トゥットスポルト』によると、“幹部一掃”という衝撃の決断により突如としてクラブの先行きが不透明となった中、モドリッチの心も契約延長から退団に傾きつつあるとのこと。また、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのニコロ・シーラ氏は、同選手がFIFAワールドカップ2026終了後の現役引退を検討中と報じており、今後の動向に大きな注目が集まることとなりそうだ。

なお、『トゥットスポルト』は「サウジアラビアやアメリカからの誘惑はモドリッチにはまったく響かないだろう」と強調している。