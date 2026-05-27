鎌倉の中でも、どこかローカルな空気感が漂う材木座エリア。そんな材木座海岸や光明寺のほど近くに、2026年4月、「うみねこ食堂」がひっそりとオープンしました。

定食好きの筆者、さっそくお店へ伺って来ました。今回は、その魅力たっぷりのランチをレポートします。

テイクアウトもイートインもOK。

訪れた日はあいにくの雨模様。本来であれば、お店の前にはテラス席が設置され、潮風を感じながら食事を楽しめるそうです。

「うみねこ食堂」の前身は、同じ材木座で営んでいたお弁当屋さん。逗子に店舗をオープンしたことをきっかけに、日々の営業との両立が難しくなり、現在は団体弁当の受注を中心とした営業スタイルに切り替えたそうです。

今回オープンした材木座店は、そんな活動の拠点を集約するような形でスタートした2号店。店主がほとんど一人で切り盛りしているということもあり、店内にはどこか温かく、手づくり感のある空気が流れています。

また店主は、メディアやラジオなどでも活動経験のある釣り人・料理人。長年魚と向き合ってきた経験を活かしながら、魚の魅力を気軽に楽しめる料理を提供しています。

魚好きにはたまらない定食メニュー

店主自ら釣りをすることもあり、メニューには魚料理がずらり。

なかでも看板メニューは「金アジフライ定食」。その他、お客さんの声を受けて加わった定番の唐揚げ定食や、鎌倉で人気の邦栄堂製麺の麺を使った昔ながらの冷やし中華など、麺類も用意されています。

さらに、サラダなどに使われる生野菜の多くは鎌倉野菜。地元食材へのこだわりも感じられます。

想像以上の迫力！名物・金アジフライ定食

今回は、お店一押しの「金アジフライ定食」を注文。アジは相模湾や東京湾で、店主自ら釣ってくることもあるそう。

イートインでは、ご飯や汁物、お惣菜をセルフでよそうスタイル。おかわりはできませんが、自分で食べ切れる量を調整できるのが嬉しいポイントです。

ただし、ここでひとつアドバイス。メイン料理のボリュームがかなりしっかりしているので、先にご飯を盛りすぎないほうがいいかもしれませんよ。

運ばれてきたアジフライに、筆者も思わず驚きました。

たっぷりのキャベツの上に、開きそのまま一枚分の大きなアジフライがどーん！自家製のごまソースをたっぷり絡めていただきます。

日本ではあまり見かけない製法で仕上げているというアジフライは、外はサクサク、中はふっくら。細かな衣の軽やかな食感と、骨抜きされた肉厚のアジの旨みがたまりません。

汁物は日替わりで、そのほとんどが、ラーメンスープ仕立て。この日は醤油ラーメンスープで山舞茸が具沢山。さらに味の決め手になっているのが、自家製の「鎌倉うまみ粉」です。

地魚のヒイラギを中心に、4種類の素材をブレンドした旨味粉で、現在は商品としても販売中。「かまくら推奨品」にも認定されているそうです。

お惣菜や香の物も種類豊富で、全体的な満足感はかなり高め。これだけのボリュームで1,200円（税込）という価格にも驚かされます。

「食べ切れるかな…」と思っていたのも束の間。気付けばぺろりと完食していました。

お弁当のテイクアウトも人気

店内には、テイクアウト用のお弁当も常時用意されています。

事前に電話注文も可能なので、確実に受け取りたい場合や、雨の日などは予約がおすすめ。仕込み状況によっては、日替わり弁当が登場することもあるそうです。

材木座で味わう、ローカル感たっぷりの満足ランチ

魚を知り尽くした店主が手掛けるアジフライは、これからさらに話題になりそうな予感です。2026年6月からは夜営業もスタート予定とのこと。

材木座海岸を訪れた際には、店内でゆっくり定食を味わうのもよし、テイクアウトして海辺で楽しむのもおすすめ。ただし、海辺で食べる際は“トビ”に十分ご注意を。

材木座の空気を感じながら味わう、心もお腹も満たされるランチ。ぜひ一度、足を運んでみてはいかがでしょうか。

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