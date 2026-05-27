







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間26日、キケ・ヘルナンデス内野手の復帰に伴い、サンティアゴ・エスピナル内野手がDFAとなった。キム・ヘソン内野手はまたもロースター争いを生き残った形だが、来月にはいよいよ窮地に追い込まれるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



5月のドジャースはムーキー・ベッツ内野手、キケと、故障離脱中の内野手が相次いで復帰。キム、エスピナル、アレックス・フリーランド内野手の3名が入れ替え候補とされていた中、キムはベッツ、キケのどちらとも入れ替え対象にはならなかった。











ただ、同メディアは「ドジャースはここ数週間のうちに、再び難しいロースター判断を迫られる可能性がある。トミー・エドマン内野手が火曜日から3Aでリハビリ出場を開始する予定で、今後1か月以内には復帰するとみられている。これは、キムのロースター枠が危うくなる可能性を意味している」と指摘。



続けて、「キムは今季、ドジャースへの貢献ぶりを何度も高く評価されてきた。だが、ロースターにはあまりにも多くの才能が集まっており、全員分の居場所があるわけではない。球団もキムの価値は十分理解しているが、シーズンを戦う中では厳しい決断を下さなければならない時もある。他の選手に新たな故障が出ない限り、エドマン復帰に伴ってマイナー降格となる最有力候補はキムだと見られている」と記している。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】