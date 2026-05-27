ガーナサッカー協会（GFA）は26日、FIFAワールドカップ2026に臨むガーナ代表の予備メンバーを発表した。

2大会連続、5回目のW杯出場となるガーナ代表はグループLに入り、6月17日にパナマ代表と、同23日にイングランド代表と、同27日にクロアチア代表と対戦する予定となっている。

メンバーにはアントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ）やイニャキ・ウィリアムス（アスレティック・ビルバオ）らが順当に選出されたほか、無罪を主張しているものの、アーセナル在籍期間中の2020年から2022年にかけて4人の女性から提起された7件の強姦罪と1件の性的暴行罪で係争中のトーマス・パルティ（ビジャレアル）も招集されている。一方、1月から離脱しているモハメド・クドゥス（トッテナム・ホットスパー）は負傷のため選外となっている。

なお、6月2日にウェールズ代表との国際親善試合を控えており、今回発表されたメンバーはW杯に向けた準備とともに同試合に向けたメンバーとなっていることから、ガーナ代表を率いるカルロス・ケイロス監督は同試合後に本大会に臨む26名の代表メンバーを発表すると見られている。

発表された予備メンバー28名は以下の通り。

▼GK

ベンジャミン・アサレ（アクラ・ハーツ・オブ・オーク）

ローレンス・アティ・ジギ（ザンクト・ガレン／スイス）

ジョセフ・アナン（セント・パトリックス・アスレティック／アイルランド）

ソロモン・アグバシ（アクラ・ハーツ・オブ・オーク）

ポール・リヴェルソン（アヤックス／オランダ）

▼DF

ババ・ラーマン（PAOK／ギリシャ）

ギデオン・メンサー（オセール／フランス）

マービン・セナヤ（オセール／フランス）

アリドゥ・セイドゥ（レンヌ／フランス）

アブドゥル・ムミン（ラージョ・バジェカーノ／スペイン）

ジェローム・オポク（イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ）

ヨナス・アジェテイ（ヴォルフスブルク／ドイツ）

コジョ・ペプラ・オッポン（ニース／フランス）

アレクサンデル・ジク（スパルタク・モスクワ／ロシア）

▼MF

エリシャ・オウス（オセール／フランス）

トーマス・パルティ（ビジャレアル／スペイン）

クワシ・シボ（オビエド）

オーギュスティン・ボアキエ（サンテティエンヌ／フランス）

カレブ・イレンキ（ノアシェラン／デンマーク）

アブドゥル・ファタウ・イサハク（レスター／イングランド）

カマルディーン・スレマナ（アタランタ）

▼FW

クリストファー・ボンス・バー（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）

エルネスト・ヌアマ（リヨン／フランス）

アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ／イングランド）

ブランドン・トーマス・アサンテ（コヴェントリー／イングランド）

プリンス・クワベナ・アドゥ（ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）

イニャキ・ウィリアムス（アスレティック・ビルバオ／スペイン）

ジョルダン・アイェウ（レスター／イングランド）