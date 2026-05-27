







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は26日（日本時間27日）、コロラド・ロッキーズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。この日の第3打席では右手に死球を受け、登板予定だった翌日の起用に注目が集まっている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のダン・ファピアーノ記者が言及した。



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問題の場面は4回裏だった。大谷はロッキーズ先発のカイル・フリーランド投手の投球を右手に受け、一塁へ向かいながら痛みに顔をゆがめた。











大谷は当初、トレーナーの確認を断り、そのまま試合に残った。しかし、その後の4打席目を迎える前にダルトン・ラッシング捕手と交代となった。ドジャースはその時点で10-1と大きくリードしていたため、球団が慎重を期した可能性もある。



大谷は翌日に先発登板し、菅野智之投手との投げ合いが行われる予定だ。また、場合によっては打者としても二刀流出場する可能性があるため、ドジャースとしては無理をさせたくなかったのだろう。



心配される大谷の状態についてファピアーノ氏は「死球を受けた後、手に何らかの問題が残るようであれば、ドジャースは予定を変更するかもしれない。しかし、単なる怪我の懸念に過ぎない場合、彼は翌日に極めて低い防御率をさらに向上させるチャンスを得るだろう」と言及した。







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