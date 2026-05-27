王立モロッコサッカー連盟（RMFF）は26日、FIFAワールドカップ2026に臨むモロッコ代表メンバー26名を発表した。

アフリカ予選を8戦全勝で突破し、3大会連続7回目のW杯出場となるモロッコ代表はグループCに入り、6月13日にブラジル代表と、同19日にスコットランド代表と、同24日にハイチ代表との対戦を予定している。

メンバーには、復帰に近づいていることが報じられているものの、4月28日のチャンピオンズリーグ（CL）準決勝ファーストレグのバイエルン戦以降、ハムストリングの負傷で戦列を離れているDFアクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）が含まれた一方、FWユセフ・エン・ネシリ（アル・イテハド）やFWハキム・ツィエク（ウィダード）らは選外となった。

発表されたW杯メンバー26名は以下の通り。

▼GK

ヤシン・ブヌ（アル・ヒラル／サウジアラビア）

ムニル・モハメディ（ベルカンヌ）

アフマド・レダ・タグノウティ（AS FAR）

▼DF

ヌサイル・マズラウィ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

アナス・サラー・エディン（PSV／オランダ）

ユセフ・ベランマリ（アル・アハリ／エジプト）

ナイフ・アゲルド（マルセイユ／フランス）

シャディ・リアド（クリスタル・パレス／イングランド）

イッサ・ディオプ（フルアム／イングランド）

レドゥアン・ハルハル（メヘレン／ベルギー）

アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／フランス）

ザカリア・エル・ワアディ（ゲンク／ベルギー）

▼MF

サミル・エル・ムラベ（ストラスブール／フランス）

アイユーブ・ブアディ（リール／フランス）

ニール・エル・アイナウイ（ローマ／イタリア）

ソフィアン・アムラバト（ベティス／スペイン）

アゼディン・ウナヒ（ジローナ／スペイン）

ビラル・エル・カンヌス（シュトゥットガルト／ドイツ）

イスマエル・サイバリ（PSV／オランダ）

▼FW

アブデ・エザルズリ（ベティス／スペイン）

シェムスディン・タルビ（サンダーランド／イングランド）

ソフィアン・ラヒミ（アル・アイン／UAE）

アユブ・エル・カービ（オリンピアコス／ギリシャ）

ブライム・ディアス（レアル・マドリード／スペイン）

ジェシム・ヤシン（ストラスブール／フランス）

アユーブ・アマイムニ（フランクフルト／ドイツ）