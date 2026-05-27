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読売ジャイアンツのリチャード選手は27日、本拠地・ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム交流戦2回戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「3番・指名打者」で先発出場。先制となるタイムリーを放った。











昨年5月にソフトバンクからトレード加入した長打力が魅力の26歳。今季はオープン戦で死球を受けてで故障離脱。懸命なリハビリに励んでいた。



1番・中山礼都が四球を選び出塁すると、続く2番・小濱佑斗の打球にエラーが絡み無死一二塁のチャンスに。



迎えたリチャードの第1打席。ヤクルト先発・石原勇輝の変化球を捉え、センターへの先制タイムリーツーベースを放った。



試合は4回表終了時点で巨人が1-0でリードしている。



復帰後初戦の初打席から勝負強さを発揮したリチャード。



一軍では阿部慎之助監督が辞任し激震に揺れている中、順調に回復し橋上秀樹監督代行を救うピースとなれるだろうか。























【実際のシーン】復帰初打席でいきなり！リチャードのタイムリー



DAZNベースボールの公式Xより







復帰初打席で



リチャード 先制タイムリー

高め捉えて左中間へ



⚾️巨人×ヤクルト（ファーム）

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【了】