読売ジャイアンツ 最新情報
読売ジャイアンツのリチャード選手は27日、本拠地・ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム交流戦2回戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「3番・指名打者」で先発出場。先制となるタイムリーを放った。
昨年5月にソフトバンクからトレード加入した長打力が魅力の26歳。今季はオープン戦で死球を受けてで故障離脱。懸命なリハビリに励んでいた。
1番・中山礼都が四球を選び出塁すると、続く2番・小濱佑斗の打球にエラーが絡み無死一二塁のチャンスに。
迎えたリチャードの第1打席。ヤクルト先発・石原勇輝の変化球を捉え、センターへの先制タイムリーツーベースを放った。
試合は4回表終了時点で巨人が1-0でリードしている。
復帰後初戦の初打席から勝負強さを発揮したリチャード。
一軍では阿部慎之助監督が辞任し激震に揺れている中、順調に回復し橋上秀樹監督代行を救うピースとなれるだろうか。
【実際のシーン】復帰初打席でいきなり！リチャードのタイムリー
DAZNベースボールの公式Xより
復帰初打席で
リチャード 先制タイムリー
高め捉えて左中間へ
⚾️巨人×ヤクルト（ファーム）
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