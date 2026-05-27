







オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブの松山竜平選手は26日、本拠地・HARD OFF ECOスタジアム新潟で行われたファーム交流戦1回戦の広島東洋カープ戦に「5番・一塁」で先発出場。古巣を相手に勝負を決める勝ち越し適時二塁打を放った。











6回、無死1塁で迎えた第3打席。広島先発のアドゥワ誠投手が投じた2球目のチェンジアップを上手く拾い、右翼線を破る勝ち越し適時二塁打を記録。



読売ジャイアンツなどに所属していた一塁走者のアダム・ウォーカー選手も激走でホームを踏んだ。



松山選手にとって古巣・広島相手での一打は格別のものとなった。



長年在籍した広島を2025年シーズン限りで退団し、今季からオイシックスの一員として新たなスタートを切っており、古巣相手の一打に会場は大きな盛り上がりを見せた。



オイシックスは2回にも9番ダニエル・フライ選手の先制適時打で1点を先行。



3回に広島に追いつかれたものの、松山選手の勝ち越し打で再びリードを奪うと、そのまま逃げ切り2対1で勝利を収めた。





















【動画】持ち前の勝負強さが炸裂！松山竜平の古巣相手勝ち越し適時二塁打がこちら



DAZNベースボールの公式Xより

















































持ち前の勝負強さ



松山竜平 古巣相手に

勝ち越しとなるタイムリー！

１塁ランナーウォーカーも激走！



⚾オイシックス×広島（ファーム）

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【了】