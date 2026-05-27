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読売ジャイアンツの中山礼都選手は26日、本拠地・ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム交流戦1回戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「1番・左翼」で先発出場。先制となるソロホームランを放った。











中山は2020年ドラフト3位で中京大中京高から巨人へ入団した高卒6年目野手。この日は一軍昇格へ向け長打力を発揮した。



6回、両軍無得点の無死走者なしで迎えた第3打席。ヤクルト先発の下川隼佑投手が投じた5球目のカーブをしっかり溜めて上手く捉えた打球はぐんぐん伸び、右翼スタンドに飛び込んだ。



一軍・ファームを通じて今季初となるホームランで1点を先制した中山選手。



8回の守備では好返球で三塁走者をタッチアウトにするなど、打撃だけでなく守備・送球面でも存在感を発揮した。



しかし、試合は8回に赤羽由紘選手に同点本塁打を浴び、延長10回のタイブレークで2点を失い3対2で逆転負けとなった。



一軍では20試合の出場で打率.138と低迷し二軍降格となったが、ファームではここまで14試合の出場で打率.341と好調。



このまま調子を上げ、再び一軍で躍動する姿が見られるだろうか。























【動画】溜めて溜めてフルスイング！中山礼都の今季初ホームランがこちら



DAZNベースボールの公式Xより







溜めて溜めて…フルスイング！



中山礼都 カーブを捉えた

一軍・ファーム通じて今季初ホームラン



⚾️巨人×ヤクルト（ファーム）

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【了】