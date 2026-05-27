日本サッカー協会（JFA）は27日、欧州遠征に臨むU－21日本代表メンバーを発表した。

6月の活動でオーストリア・ウィーンへの欧州遠征に臨むU－21日本代表は、5日にU－23ウズベキスタン代表と、8日にU－21ウクライナ代表との国際親善試合を戦う予定となっている。

今活動に向けてU－21日本代表を率いる⼤岩剛監督は以下のように意気込みのコメントを発表している。

「今回の欧州遠征では、ウクライナ、ウズベキスタンと対戦します。ウクライナは2024年に⽇本で対戦しましたが、欧州特有の強固な守備に加え、個々の能⼒の⾼い選⼿が多く、多彩な攻撃を仕掛けてくるチームです。現在は、U－21欧州選⼿権の予選に向けて強化を図っているチームであり、我々のチームが成⻑するうえで、間違いなく貴重な実戦の場となります」

「ウズベキスタンについては、9⽉に⾏われるアジア競技⼤会に向けて強化を図っているチームと聞いており、我々もアジア競技⼤会で優勝を⽬指す上でも、今回はお互いに、より本番を⾒据えた実戦の機会となると思います。この2試合を通して、我々も臆することなく積極的なチャレンジをし、チームの完成度を⾼めて、9⽉に控えるアジア競技⼤会に向けて準備していきたいと思います」

発表された招集メンバー24名は以下の通り。

▼GK

12 小林将天（FC東京）

1 ピサノ・アレックス幸冬堀尾（名古屋グランパス）

23 荒木琉偉（ガンバ大阪）

▼DF

4 尾崎凱琉（早稲田大）

2 梅木怜（FC今治）

3 ⼩杉啓太（フランクフルト／ドイツ）

5 永野修都（藤枝MYFC）

15 土屋櫂大（福島ユナイテッドFC）

22 山田海斗（ヴィッセル神戸）

21 佐藤海宏（アルビレックス新潟）

16 森壮一朗（名古屋グランパス）

▼MF

6 小倉幸成（法政大）

18 石渡ネルソン（セレッソ大阪）

10 石井久継（湘南ベルマーレ）

8 中島洋太朗（サンフレッチェ広島）

17 嶋本悠⼤（清水エスパルス）

▼FW

11 古谷柊介（東京国際大）

19 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（桐蔭横浜大）

13 福永裕也（京都産業大学）

14 横山夢樹（セレッソ大阪）

9 神⽥奏真（川崎フロンターレ）

7 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）

24 サニブラウン・ハナン（アビスパ福岡）

20 ⻲⽥歩夢（カターレ富山）