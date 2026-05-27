







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの石川昂弥選手は26日、本拠地・バンテリンドームナゴヤで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「6番・三塁」で先発出場。チームの完封勝利に貢献するファインプレーを披露した。











8回、1死二塁のピンチで打席には楽天1番の平良竜哉選手が打席に立った。中日先発のカイル・マラー投手が投じた2球目のカットボールを力強く引っ張った打球が三塁へ。三遊間寄りに飛んだ鋭い打球に対して石川選手が横っ飛びで好捕し、素早い一塁送球でアウトにした。



楽天ベンチはすぐさまリクエストを要求。リプレー検証が行われたが判定は覆らず、アウトが確定した。



2死二塁のピンチを切り抜けることができたのも、このビッグプレーがあってこそだった。



マラー投手は8回を5安打無失点。9回は守護神・松山晋也投手がマウンドを引き継ぎ、楽天打線を三者凡退に仕留めて試合を締めくくった。



中日は2回、4番・細川成也選手がソロホームランで先制した1点を最後まで守り切り、1対0で完封勝利。セ・パ交流戦の初戦を白星で飾った。























【動画】リクエストも覆らず！石川昂弥のダイビングキャッチがこちら

DAZNベースボールのXより

















































守備で完封勝利に貢献



石川昂弥が終盤にファインプレー！

リクエストも判定変わらずアウト



⚾️中日×楽天

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【了】