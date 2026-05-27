







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手を獲得する大型トレード案が浮上している。大谷翔平選手の打撃不振が改善に向かう一方で、投手陣には故障者が相次いでおり、先発補強の必要性が高まっているようだ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のダグラス・フリッツ記者が言及した。



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スクバルはメジャー7年目の左腕で、すでに球界屈指の先発投手としての地位を築いている。直近3シーズンでは34勝12敗、430回1/3を投じて奪三振514を記録し、2年連続でサイ・ヤング賞を受賞した。











現在は肘の処置を受けたため負傷者リスト（IL）入りしているが、回復は順調で、6月にもマウンドへ戻る可能性がある。もしトレード期限前に状態を取り戻せば、今夏の市場で最も注目される投手の1人になるだろう。



ドジャースにとってスクバルを獲得して大谷翔平選手や山本由伸投手らと先発ローテーションを強固にする意味は大きい。そのため、ホスエ・デポーラ外野手やザイア・ホープ外野手、アダム・サーウィノウスキー投手らの有望株を大量に放出する可能性がある。



注目の集まるスクバルとドジャースの動向について、フリッツ氏は「ドジャースが3連覇へ到達するためには、プレーオフで他球団が総力を挙げて立ちはだかるため、手に入る限りの投手陣の戦力を必要としている。そしてドジャースは、他球団に匹敵するか、あるいは上回るトレード要員を彼の獲得のために用意することができる」と言及した。





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